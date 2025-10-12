قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد ارتفاع سعر الفراخ البيضاء.. كم تسجل أسعار الدواجن اليوم؟
إسراء عبدالمطلب

تشهد أسواق الدواجن المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، بعد ارتفاع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيه واحد للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن. 

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة تذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، نتيجة لتغيرات في تكاليف الأعلاف والنقل، حيث حافظت أغلب الأصناف على مستوياتها السعرية داخل المزارع والأسواق التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 66 جنيهًا، ليصل للمستهلك في المحال التجارية إلى 79 جنيهًا للكيلو الواحد، محافظًا بذلك على الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق.

أما الفراخ الساسو، فقد بلغ سعرها في المزرعة 94 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك بنحو 103 جنيهات في الأسواق. في حين واصلت الفراخ البلدي تسجيلها أعلى سعر بين الأنواع الثلاثة، إذ بلغ سعر الكيلو 108 جنيهات في بورصة الدواجن والمزارع، ووصل إلى 118 جنيهًا في الأسواق والمحلات التجارية.

أسعار البانيه والكتكوت الأبيض

وبالنسبة إلى سعر البانيه اليوم، فقد تراوح بين 200 و210 جنيهات للكيلو، بحسب نوع ومصدر المنتج. كما بلغت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات نحو 25 جنيهًا للكتكوت الواحد وفقًا لآخر تحديثات البورصة. ويُرجح خبراء الدواجن أن تظل أسعار الكتاكيت مستقرة خلال الأيام المقبلة مع تراجع الطلب وضعف حركة التربية الجديدة.

أسعار البيض في المزارع والأسواق

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت الأسعار داخل المزارع اليوم، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 138 جنيهًا، والبيض الأحمر 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا. وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك باختلاف المحافظات وتكاليف النقل، إلا أن السوق المحلي يشهد حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع توقعات بارتفاع طفيف مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك المنزلي.

ويؤكد مراقبون أن استمرار استقرار الأسعار في الفترة الحالية يعكس نجاح الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، خاصة بعد تحسن الإمدادات وعودة بعض الشركات إلى الإنتاج بكامل طاقتها، وهو ما يعزز من فرص استقرار السوق خلال الأسابيع المقبلة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترامب

أوجه الاتفاق والاختلاف.. مقارنة بين خطة ترامب ومبادرة مصر لإعمار غزة

غزة

خبير استراتيجي: ضغط أمريكا هو الضامن لالتزام الإحتلال بتنفيذ اتفاق غزة

ياسمين عز

سؤال غير تقليدي| ياسمين عز تثير الجدل بهذه الطريقة

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

