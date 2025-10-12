بعد ارتفاع سعر الفراخ البيضاء.. كم تسجل أسعار الدواجن اليوم؟

تشهد أسواق الدواجن المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، بعد ارتفاع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيه واحد للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة تذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، نتيجة لتغيرات في تكاليف الأعلاف والنقل، حيث حافظت أغلب الأصناف على مستوياتها السعرية داخل المزارع والأسواق التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 66 جنيهًا، ليصل للمستهلك في المحال التجارية إلى 79 جنيهًا للكيلو الواحد، محافظًا بذلك على الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق.

أما الفراخ الساسو، فقد بلغ سعرها في المزرعة 94 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك بنحو 103 جنيهات في الأسواق. في حين واصلت الفراخ البلدي تسجيلها أعلى سعر بين الأنواع الثلاثة، إذ بلغ سعر الكيلو 108 جنيهات في بورصة الدواجن والمزارع، ووصل إلى 118 جنيهًا في الأسواق والمحلات التجارية.

أسعار البانيه والكتكوت الأبيض

وبالنسبة إلى سعر البانيه اليوم، فقد تراوح بين 200 و210 جنيهات للكيلو، بحسب نوع ومصدر المنتج. كما بلغت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات نحو 25 جنيهًا للكتكوت الواحد وفقًا لآخر تحديثات البورصة. ويُرجح خبراء الدواجن أن تظل أسعار الكتاكيت مستقرة خلال الأيام المقبلة مع تراجع الطلب وضعف حركة التربية الجديدة.

أسعار البيض في المزارع والأسواق

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت الأسعار داخل المزارع اليوم، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 138 جنيهًا، والبيض الأحمر 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا. وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك باختلاف المحافظات وتكاليف النقل، إلا أن السوق المحلي يشهد حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع توقعات بارتفاع طفيف مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك المنزلي.

ويؤكد مراقبون أن استمرار استقرار الأسعار في الفترة الحالية يعكس نجاح الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، خاصة بعد تحسن الإمدادات وعودة بعض الشركات إلى الإنتاج بكامل طاقتها، وهو ما يعزز من فرص استقرار السوق خلال الأسابيع المقبلة.