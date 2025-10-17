تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي

اجتمع المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق التدريب الأخير على ملعب الدفاع الجوي؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، في الثامنة من مساء السبت، على استاد الدفاع الجوي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقال رئيس النادي للاعبين: إن بيراميدز أصبح في مكانة رائعة في القارة الإفريقية والعالم بعد تحقيق الألقاب الأخيرة، وبفضل مجهود كل اللاعبين وأفراد النادي؛ وصلنا إلى هذه المكانة التي نستحقها بكل تأكيد.

وشدد على أن مواجهة الغد، هي فرصة رائعة لإثبات أحقيتنا بما وصلنا إليه، ووضع بيراميدز في مكانة أفضل في حاضر وتاريخ القارة.

وأكد رئيس النادي أن كل فرد من عائلة بيراميدز أصبح في مكانة أفضل؛ بإخلاص ومجهود كل شخص في هذه المنظومة، وفرصتنا كبيرة غدا في حصد بطولة قارية أخرى، تعزز مكانة النادي قاريا، وتضيف إلى تاريخ النادي في الإنجازات داخل القارة السمراء.

كما شدد على أن الجميع سيجتهد للفوز بالبطولة، واستغلال تلك الفرصة التاريخية لوضع النادي في مكانة أفضل، بوصفنا ممثل مصر في السوبر.

وأكد ثقته في أن كل لاعب في المنظومة سيؤدي المطلوب منه بكل تأكيد؛ من أجل تاريخ ومكانة النادي، ومن أجل تاريخ ومكانة كل فرد شخصيا.