مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot سيصبح متاحا على أجهزة التلفزيون، ليبدأ ظهوره أولا مع مجموعة تلفزيونات وشاشات سامسونج الذكية لعام 2025.

وبفضل هذا التكامل، سيكون بإمكان المستخدمين طلب اقتراحات لمشاهدة الأفلام، والحصول على ملخصات خالية من الحرق لأحداث الحلقات، وطرح أسئلة عامة مباشرة من خلال التلفزيون.





يظهر Copilot على الشاشة في هيئة تفاعلية “ودودة” متحركة، تشبه التصميم الذي كشفت عنه مايكروسوفت الشهر الماضي، لكن بألوان تمنحه مظهرا أقرب إلى “حبة حمص” مجسدة، ستطفو هذه الشخصية المتحركة وتتنقل على الشاشة، بينما تتحرك فمها متزامنا مع ردودها.



سيظهر Copilot تلقائيا على أجهزة سامسونج الداعمة، حيث يمكن العثور عليه في واجهة نظام التشغيل Tizen OS، وفي خدمتي Samsung Daily Plus وClick to Search.

ويمكن استدعاء Copilot باستخدام أمر صوتي أو تحديده عبر جهاز التحكم، ثم الضغط على زر الميكروفون للتحدث إليه مباشرة.



وتشير مايكروسوفت إلى أنه يمكن تسجيل الدخول إلى التطبيق للحصول على تجربة أكثر “شخصية”، حيث سيتمكن المساعد الذكي من الرجوع إلى محادثاتك السابقة وتفضيلاتك.

ويبدأ طرح Copilot الآن على تلفزيونات سامسونج لعام 2025، بما في ذلك طرازات Micro RGB وNeo QLED وOLED وThe Frame Pro وThe Frame، بالإضافة إلى الشاشات الذكية M7 وM8 وM9.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقا عن خطط لجلب Copilot إلى تلفزيونات LG أيضا.

ومؤخرا، أعلنت مايكروسوفت دعم المساعد الذكي Copilot بأحدث نموذج لغوي وهو GPT-5 الذي يعد أقوى نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة OpenAI حتى الآن، وذلك من خلال ما يعرف بـ Smart Mode، الذي بدأ إطلاقه تدريجيا للمستخدمين، فهو يتمتع بقدرات أعلى في الفهم، الاستنتاج، التفاعل الصوتي، وتحليل الفيديوهات.

ووفقا لـ مايكروسوفت، فإن تحديث GPT-5 لا يقتصر فقط على روبوت المحادثة Copilot، بل يشمل أدوات أخرى مثل Microsoft 365 Copilot للتعامل مع تطبيقات أوفيس الذكية، وAzure AI Foundry وGitHub Copilot لمساعدة المبرمجين وكتابة الكود.