مايكروسوفت تعالج فوضى الوضع الداكن في ويندوز 11

منذ أن قدمت مايكروسوفت خيار “الوضع الداكن” لأول مرة في نظام ويندوز 10 عام 2016، ظل المستخدمون يلاحظون وجود تفاوت واضح في تصميم واجهة النظام، حيث بقيت العديد من النوافذ والعناصر بالوضع الفاتح، ما خلق تجربة بصرية غير متناسقة.

لكن يبدو أن مايكروسوفت بدأت أخيرا في سد هذه الفجوات، إذ رصد في أحدث نسخة تجريبية من نظام ويندوز 11 تحديثات جديدة تشمل مزيدا من عناصر الواجهة التي أصبحت تدعم الوضع الداكن.

الوضع الداكن يصل إلى نوافذ النسخ والحذف

وفقا لمتابعين لتحديثات ويندوز، مثل حساب Phantomofearth، فقد تم رصد تغييرات في واجهات تنفيذ العمليات مثل نسخ الملفات أو حذفها، والتي أصبحت تظهر الآن بخلفية داكنة بدلا من الواجهة الفاتحة المعتادة.

ومع ذلك، فإن العمل لا يزال جاريا على هذه الميزة، حيث أن بعض الأزرار داخل هذه النوافذ ما زالت تظهر بتصميمها الفاتح، مما يشير إلى أن التحسين لم يكتمل بعد.

تحديث مرتقب

رغم أن مايكروسوفت لم تصدر إعلانا رسميا بشأن تحسينات الوضع الداكن في ويندوز 11، إلا أن هذه التحديثات الصغيرة قد تكون مؤشرا على تحديث شامل سيأتي مع إصدار 25H2 المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

ولا تزال عناصر رئيسية في النظام مثل لوحة التحكم Control Panel، ونافذة التشغيل Run، وخصائص الملفات، تعمل بالوضع الفاتح حتى الآن، رغم مرور نحو عقد من الزمن على إدخال الوضع الداكن لأول مرة.

مايكروسوفت متأخرة مقارنة بآبل؟

التأخر في تعميم الوضع الداكن أثار بعض الانتقادات، خاصة بالمقارنة مع شركة آبل، التي قدمت وضعا داكنا متسقا على نظام macOS منذ إصدار Mojave في عام 2018.

ومن المتوقع أن تطلق آبل لاحقا هذا العام تصميما جديدا باسم Liquid Glass، يركز على الشفافية والمؤثرات البصرية الحديثة.