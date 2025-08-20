قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
مايكروسوفت تعالج فوضى الوضع الداكن في ويندوز 11

مايكروسوفت تواصل تطوير الوضع الداكن في ويندوز 11
مايكروسوفت تواصل تطوير الوضع الداكن في ويندوز 11
شيماء عبد المنعم

منذ أن قدمت مايكروسوفت خيار “الوضع الداكن” لأول مرة في نظام ويندوز 10 عام 2016، ظل المستخدمون يلاحظون وجود تفاوت واضح في تصميم واجهة النظام، حيث بقيت العديد من النوافذ والعناصر بالوضع الفاتح، ما خلق تجربة بصرية غير متناسقة.

لكن يبدو أن مايكروسوفت بدأت أخيرا في سد هذه الفجوات، إذ رصد في أحدث نسخة تجريبية من نظام ويندوز 11 تحديثات جديدة تشمل مزيدا من عناصر الواجهة التي أصبحت تدعم الوضع الداكن.

الوضع الداكن يصل إلى نوافذ النسخ والحذف

وفقا لمتابعين لتحديثات ويندوز، مثل حساب Phantomofearth، فقد تم رصد تغييرات في واجهات تنفيذ العمليات مثل نسخ الملفات أو حذفها، والتي أصبحت تظهر الآن بخلفية داكنة بدلا من الواجهة الفاتحة المعتادة.

ومع ذلك، فإن العمل لا يزال جاريا على هذه الميزة، حيث أن بعض الأزرار داخل هذه النوافذ ما زالت تظهر بتصميمها الفاتح، مما يشير إلى أن التحسين لم يكتمل بعد.

تحديث مرتقب 

رغم أن مايكروسوفت لم تصدر إعلانا رسميا بشأن تحسينات الوضع الداكن في ويندوز 11، إلا أن هذه التحديثات الصغيرة قد تكون مؤشرا على تحديث شامل سيأتي مع إصدار 25H2 المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

ولا تزال عناصر رئيسية في النظام مثل لوحة التحكم Control Panel، ونافذة التشغيل Run، وخصائص الملفات، تعمل بالوضع الفاتح حتى الآن، رغم مرور نحو عقد من الزمن على إدخال الوضع الداكن لأول مرة.

مايكروسوفت متأخرة مقارنة بآبل؟

التأخر في تعميم الوضع الداكن أثار بعض الانتقادات، خاصة بالمقارنة مع شركة آبل، التي قدمت وضعا داكنا متسقا على نظام macOS منذ إصدار Mojave في عام 2018. 

ومن المتوقع أن تطلق آبل لاحقا هذا العام تصميما جديدا باسم Liquid Glass، يركز على الشفافية والمؤثرات البصرية الحديثة.

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

