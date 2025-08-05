مايكروسوفت تختبر ميزة العلامة المتقاطعة لتتبع مؤشر الماوس في Windows 11

بدأت شركة مايكروسوفت اختبار ميزة جديدة في نظام التشغيل Windows 11، تهدف إلى تسهيل تتبع مؤشر الماوس على الشاشة، خاصةً للمستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر أو يعملون على شاشات كبيرة.

الميزة الجديدة، المعروفة باسم "Mouse Pointer Crosshair"، ظهرت بشكل غير معلن في النسخة التجريبية Build 27913 من النظام، وفقًا لما أشار إليه حساب @phantomofearth على منصة X.

تعمل الميزة من خلال خطوط متقاطعة تمتد من حواف الشاشة لتحديد موقع المؤشر بدقة، وهو ما يُعد مفيدًا في حالات الخلفيات المزدحمة بصريًا أو عند الحاجة لدقة متناهية في المهام مثل التصميم أو الهندسة باستخدام برامج CAD.

الميزة لا تزال مخفية وتتطلب أدوات خارجية

ورغم توفرها في بنية النظام الجديدة، فإن الميزة غير مفعلة بشكل افتراضي وتحتاج إلى استخدام أداة خارجية مثل ViVeTool لتمكينها، وهي أداة تُستخدم عادة لفتح الميزات التجريبية المخفية في نظام ويندوز.

يشير هذا إلى أن مايكروسوفت لم تبدأ بعد اختبارها رسميًا ضمن برنامج Windows Insider.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة كانت قد طُرحت سابقًا ضمن Build 26085 منذ أكثر من عام ونصف، قبل أن يتم سحبها، ويبدو أنها الآن تعود إلى الواجهة مجددًا.

بدائل متاحة حاليًا عبر PowerToys

حتى يتم طرح الميزة بشكل رسمي، يمكن للمستخدمين تجربة وظيفة مماثلة من خلال تطبيق PowerToys، وهو مجموعة من الأدوات المجانية التي تطورها مايكروسوفت وتُتيح تخصيص النظام بشكل أعمق.

يتضمن PowerToys ميزة تُعرف باسم "Mouse Pointer Crosshairs" تتيح التحكم في لون الخطوط وشفافيتها وسُمكها.

الفرق بينها وبين خيارات التتبع الحالية

يوفر Windows 11 حاليًا خيارًا بدائيًا لتتبع المؤشر من خلال تفعيل ميزة "إظهار موقع المؤشر عند الضغط على مفتاح Ctrl"، لكن الميزة الجديدة تتميز بأنها دائمة التفعيل وتوفر مستوى أعلى من الوضوح والدقة.

في المقابل، يقدم نظام macOS وسيلة مختلفة لتعقب المؤشر، حيث يتم تكبير حجم المؤشر مؤقتًا عند تحريكه بسرعة، لكن دون توفر خطوط إرشادية مشابهة.

متى تصبح رسمية؟

حتى اللحظة، لا توجد أي معلومات مؤكدة حول موعد بدء اختبار الميزة رسميًا أو إطلاقها ضمن تحديثات Windows 11 المستقبلية. لكن بالنظر إلى الحاجة الملحة لمثل هذه الخصائص في تعزيز إمكانية الوصول، يتوقع البعض أن تبدأ مايكروسوفت بتجربتها في النسخ المقبلة من البرنامج التجريبي.