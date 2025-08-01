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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ويندوز 10 يكمل عشر سنوات.. وإنفيديا تمدد دعمه حتى بعد انتهاء دعم مايكروسوفت

إنفيديا
إنفيديا
شيماء عبد المنعم

احتفل نظام التشغيل ويندوز 10 مؤخرا بمرور عشر سنوات على إطلاقه، وهو الآن يقترب من مرحلة نهاية الدعم الرسمي من شركة مايكروسوفت، والمقرر أن تكون في 14 أكتوبر 2025 

ولكن رغم تقادمه، لا يزال النظام يحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، ما دفع شركة إنفيديا إلى الإعلان عن خطة دعم ممتدة خاصة به.

وفي تدوينة نشرتها الشركة، كشفت إنفيديا عن استمرارها في تقديم تحديثات تعريفات بطاقات الرسوميات الخاصة بها لنظام ويندوز 10 لمدة عام إضافي بعد انتهاء دعم مايكروسوفت. 

وهذا يعني أن تعريفات Game Ready الخاصة ببطاقات GeForce RTX ستظل تصدر حتى أكتوبر 2026، وذلك لضمان تحسين أداء الألعاب والتطبيقات الجديدة على النظام حتى بعد نهاية عمره الرسمي.

وقالت الشركة في بيانها: “نحن نمدد دعم تعريفات Game Ready على نظام ويندوز 10 لكافة بطاقات GeForce RTX حتى أكتوبر 2026، أي بعد عام من انتهاء الدعم الرسمي للنظام، لضمان حصول المستخدمين على أحدث تحسينات الأداء منذ اليوم الأول لإطلاق الألعاب والتطبيقات الجديدة”.

من جهة أخرى، أكدت إنفيديا أن دعم بطاقات الرسوميات الأقدم، مثل تلك المبنية على معمارية Volta وPascal وMaxwell، يقترب من نهايته. 

إذ سيكون التحديث القادم في أكتوبر 2025 هو الأخير من حيث تحسينات الأداء لبطاقات مثل TITAN V، وسلسلة GeForce GTX 10، وGTX 900. 

وبعد ذلك، ستتلقى هذه البطاقات فقط تحديثات أمنية ربع سنوية حتى أكتوبر 2028.

وأشارت إنفيديا إلى أن هذا المستوى من الدعم الممتد يتجاوز ما هو معتاد في صناعة التقنية، في محاولة منها للحفاظ على تجربة مستخدم جيدة حتى مع تقادم الأجهزة والأنظمة.

جدير بالذكر أن أسهم شركة "إنفيديا" ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر يونيو الماضي، حيث واصلت الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي تقدمها لتعزز مكانتها كواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

ومن المتوقع أن تعلن إنفيديا عن نتائجها المالية في أواخر أغسطس، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة على مدى استمرار زخم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على أرباح الشركات العملاقة.

ويندوز 10 نهاية الدعم مايكروسوفت إنفيديا تعريفات بطاقات الرسوميات GeForce RTX

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