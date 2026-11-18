تسلّم الدكتور عبد الرحمن نصر أحمد نصار مهام عمله مديرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية، خلفًا للشيخ محمد سعد العش، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتكليفه بتسيير أعمال الوظيفة، ضمن حركة تكليفات شملت عددًا من القيادات الجديدة بالمديريات الإقليمية.

ويأتي تولي نصار المسؤولية في إطار مواصلة جهود وزارة الأوقاف لتطوير العمل الدعوي والإداري، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المديريات، وتعزيز دور المساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ومن جانبها، تقدمت مديرية أوقاف الإسكندرية بخالص التهنئة للدكتور عبد الرحمن نصار بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، ومواصلة العمل على خدمة بيوت الله والارتقاء بالمنظومة الدعوية والإدارية بالمحافظة.

كما وجهت المديرية الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد سعد العش، تقديرًا لما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، وما قدمه من عطاء في خدمة الدعوة والمساجد والعاملين بالمديرية.

وكان وزير الأوقاف قد أصدر قرارات بتكليف عدد من القيادات بتسيير أعمال وظائف قيادية، شملت الدكتور عبد الرحمن نصر أحمد نصار مديرًا لأوقاف الإسكندرية، والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية حسن مديرًا لأوقاف شمال سيناء، والدكتور محمود خليل سيد خليل مديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف كفر الشيخ.