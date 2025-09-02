سامسونج تستعد لإطلاق أندرويد 16.. قائمة الهواتف المتوسطة التي ستتلقى التحديث المنتظر

يترقب مستخدمو هواتف سامسونج جالكسي من الفئة المتوسطة بفارغ الصبر وصول تحديث أندرويد 16، والذي من المتوقع أن يجلب معه مجموعة واسعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

وبناءً على سياسة التحديثات المعتمدة من سامسونج وتقارير من مصادر تكنولوجية موثوقة، تم تحديد قائمة بالهواتف المتوسطة التي من المرجح أن تتلقى هذا التحديث الكبير لأول مرة.

تأتي هذه التوقعات في ضوء التزام سامسونج بتوفير أربعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لمجموعة واسعة من أجهزتها، وهي سياسة تضعها في مقدمة الشركات المصنّعة لهواتف أندرويد من حيث الدعم البرمجي طويل الأمد.

قائمة هواتف جالكسي المتوسطة

استنادًا إلى التقارير الأولية وتحليل دورات التحديث السابقة، تشمل قائمة أبرز الهواتف المتوسطة المؤهلة لاستقبال أندرويد 16 ما يلي:

سلسلة Galaxy A:

Galaxy A73, A74, and A75: باعتبارها من الهواتف الرائدة في الفئة المتوسطة، فمن المؤكد تقريبًا حصولها على التحديث.

Galaxy A53, A54, and A55: تُعد هذه السلسلة من بين الأكثر مبيعًا، وتضمن سياسة سامسونج وصول التحديث إليها.

Galaxy A33, A34, and A35: أثبتت هذه الهواتف شعبيتها، ومن المتوقع بشدة أن تكون ضمن قائمة التحديث.

Galaxy A24, A25, and A26: من المرجح أن تحصل هذه الطرازات على التحديث، مما يعزز قيمتها في الفئة الاقتصادية.

Galaxy A14, A15, and A16: على الرغم من كونها في النطاق السعري الأدنى، إلا أن سياسة سامسونج قد تشمل بعض هذه الطرازات الحديثة.

سلسلة Galaxy M:

Galaxy M53, M54, and M55: تتمتع هذه السلسلة ببطارياتها الكبيرة وشعبيتها في أسواق معينة، ومن المتوقع أن يتم تحديثها.

Galaxy M33, M34, and M35: من المرجح جدًا أن تكون هذه الهواتف ضمن خطط التحديث.

ما الجديد في أندرويد 16 وواجهة One UI 8؟

من المتوقع أن يقدم أندرويد 16، إلى جانب واجهة سامسونج الجديدة One UI 8، مجموعة من التحسينات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والخصوصية، وتجربة المستخدم. وتشير التسريبات والمصادر المطلعة إلى أن التحديث سيشمل:

ميزات ذكاء اصطناعي محسّنة: من المرجح أن نرى تكاملاً أعمق للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام، بما في ذلك تحسينات على المساعد الصوتي "بيكسبي"، وقدرات كاميرا أكثر ذكاءً، وميزات تنظيمية متقدمة.

تعزيز الخصوصية والأمان: سيواصل أندرويد 16 نهج جوجل في تعزيز حماية بيانات المستخدمين، مع لوحة معلومات خصوصية محدّثة وأذونات أكثر تفصيلاً للتطبيقات.

تحسينات في واجهة المستخدم: من المتوقع أن تأتي واجهة One UI 8 بتصميم منقح يركز على سلاسة الاستخدام وسهولة الوصول، مع خيارات تخصيص جديدة وأيقونات محسّنة.

عمر بطارية أفضل: مع كل إصدار جديد من أندرويد، يتم إدخال تحسينات على إدارة الطاقة، ومن المتوقع أن يساهم أندرويد 16 في إطالة عمر البطارية من خلال تحسين أداء التطبيقات في الخلفية.

الموعد المتوقع لوصول التحديث

عادةً ما تبدأ سامسونج في طرح تحديثات أندرويد الرئيسية لهواتفها الرائدة بعد فترة وجيزة من إطلاقه رسميًا من قبل جوجل، والذي من المتوقع أن يكون في أواخر عام 2025.

وبعد ذلك، تبدأ الشركة في إرسال التحديث تدريجيًا إلى هواتف الفئة المتوسطة المؤهلة. ومن المرجح أن تبدأ هواتف جالكسي A من الفئات الأعلى في استقبال التحديث في أوائل عام 2026، تليها الطرازات الأخرى على مدار العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة والمواعيد تستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد تخضع للتغيير.

ستقوم سامسونج بالإعلان عن القائمة الرسمية وجداول التحديث التفصيلية بعد إطلاق أندرويد 16 بشكل رسمي.

وحتى ذلك الحين، يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج جالكسي المتوسطة التطلع إلى مستقبل برمجي واعد لأجهزتهم.