قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

32 مليار دولار | صفقة تاريخية لـ جوجل في إسرائيل تتزامن مع دعاية مثيرة للجدل بشأن غزة .. تفاصيل العقد الخاص مع مكتب نتنياهو

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

- صفقة استحواذ مثيرة للجدل عقد دعائي بقيمة 45 مليون دولار بين جوجل وإسرائيل

- حملة إعلامية مدبرة تدار عبر منصات جوجل لتعزيز الرواية الإسرائيلية بشأن غزة

- صفقة Wiz نقلة نوعية في تاريخ التكنولوجيا الإسرائيلية

خلال اليومين الماضيين، أعلنت شركة ألفابت Alphabet، الشركة الأم لـ جوجل Google، عن استحواذها على شركة Wiz الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني في صفقة نقدية بلغت 32 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ إسرائيل التقني، وأكبر صفقة تبرمها جوجل على الإطلاق.

ويأتي هذا الإعلان في وقت كشف فيه تقرير لموقع Drop Site News عن أن جوجل تخوض عقدا دعائيا بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى الترويج لرسائل حكومية والتقليل من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة بعد منع دخول المساعدات في مارس الماضي.

صفقة Wiz نقلة نوعية في تاريخ التكنولوجيا الإسرائيلية

تعد صفقة الاستحواذ على Wiz، التي تأسست عام 2020، خطوة استراتيجية كبيرة تعكس الطلب المتزايد على الحلول الأمنية السحابية، في ظل تسارع التحول الرقمي والهجمات السيبرانية المعقدة حول العالم.

ووفقا للصفقة، ستنضم Wiz إلى أعمال جوجل كلاود Google Cloud، لكنها ستحافظ على استقلالها التشغيلي، فيما سيبقى جميع موظفيها البالغ عددهم نحو 1800 موظف في وظائفهم، ومن المتوقع أن تغلق الصفقة نهائيا بحلول عام 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، آساف رابابورت: “الانضمام إلى Google Cloud يشبه تثبيت صاروخ على ظهورنا... سيسرع من وتيرة ابتكارنا أكثر مما كنا نحلم به كشركة مستقلة”.

وتتجاوز قيمة هذه الصفقة بكثير صفقة استحواذ شركة إنتل الأمريكية على شركة Mobileye المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، والتي بلغت 15.3 مليار دولار في عام 2017، مما يجعل استحواذ جوجل على Wiz هو الأضخم على الإطلاق لشركة أسست في إسرائيل، كما تمثل الصفقة أيضا أكبر عملية استحواذ في تاريخ جوجل، متجاوزة صفقتها السابقة لشراء Motorola Mobility عام 2012 مقابل 12.5 مليار دولار.

استحواذ جوجل على Wiz

بين الثناء المحلي والتوظيف السياسي

لقيت هذه الصفقة ترحيبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية، حيث اعتبرت مؤشرا قويا على متانة قطاع التكنولوجيا في البلاد وقدرته على الصمود، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الجارية.

كما رحب خبراء التكنولوجيا في إسرائيل بالصفقة، إذ وصفها أريئيل بيليغ من الغرفة الإسرائيلية لتكنولوجيا المعلومات بأنها “خبر ممتاز لقطاع التكنولوجيا والدفاع السيبراني في إسرائيل”، مشيرا إلى أن Wiz استغلت بشكل ذكي الظروف العالمية لتعزيز موقعها وتحقيق صفقة تاريخية.

لكن بالتزامن، كشف تقرير إعلامي مستقل عن تفاصيل عقد دعاية بقيمة 45 مليون دولار بين جوجل ومكتب نتنياهو، يهدف إلى تحسين صورة الحكومة الإسرائيلية عالميا، خاصة مع تصاعد الانتقادات بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وبحسب التقرير، تم توقيع العقد في أواخر يونيو، ويصور جوجل كـ “كيان محوري” في تنفيذ استراتيجية العلاقات العامة للحكومة الإسرائيلية. 

وتشير وثائق رسمية إلى أن الحملة تشمل إعلانات عبر يوتيوب ومنصة Google Display & Video 360، وتوصف داخليا بـ “هسبراه” — وهو مصطلح عبري يترجم عادة إلى “دعاية حكومية”.

وتظهر البيانات أن إسرائيل أنفقت أيضا 3 ملايين دولار على إعلانات عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، و2.1 مليون دولار عبر Outbrain/Teads، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن 185 شخصا، بينهم 12 طفلا، لقوا حتفهم بسبب الجوع في أغسطس الماضي وحده، في أعلى حصيلة شهرية منذ بدء الحرب.

كما أن شركات التكنولوجيا الناشئة في إسرائيل قد واجهت خلال العام الماضي صعوبات كبيرة في جمع التمويل والاستمرار في العمل، في ظل إطلاق الصواريخ والاستدعاءات المتكررة لجنود الاحتياط من بين موظفيها، وذلك منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حين تسلل آلاف المسلحين من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين.

Wiz من شركة ناشئة إلى لاعب عالمي في أربع سنوات

تأسست Wiz في أوائل 2020 على يد نفس الفريق الذي أنشأ شركة Adallom المباعة لـ مايكروسوفت، وهي تقدم منصة أمان سحابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتخدم حاليا نحو 40% من شركات Fortune 100، من بينها BMW و Slack Mars و DocuSign وAgoda.

وكانت الشركة قد رفضت عرضا سابقا من جوجل بقيمة 23 مليار دولار في يوليو، بسبب مخاوف تنظيمية ورغبتها في البقاء مستقلة، لكنها جمعت في مايو مليار دولار ضمن جولة تمويلية خاصة رفعت تقييمها إلى 12 مليار دولار، قبل أن تتضاعف قيمتها في صفقة الاستحواذ الأخيرة.

وقالت يائيل بيلغراي كوهين من شركة Dun & Bradstreet: “استحواذ جوجل على Wiz بهذا المبلغ يؤكد المكانة التكنولوجية العالمية التي حققتها شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية خلال سنوات قليلة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية”.

هل يجتمع المال والتأثير السياسي؟

يطرح تزامن الصفقة الكبرى مع الكشف عن حملة دعائية ممولة من جوجل تساؤلات جدية حول تقاطع المصالح التجارية مع النفوذ السياسي، خاصة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل.

جوجل جوجل وإسرائيل جوجل Wiz إسرائيل أكبر صفقة استحواذ في إسرائيل استحواذ جوجل على شركة إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

وزير التعليم العالي

توقع اتفاقيتان للتعاون بين بنك المعرفة واتحادي الجامعات والبحث العلمي

مياة الصوف

القابضة للمياه تتابع جهود رفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد