قفزة تاريخية لأسهم ألفابت بعد رفض تفكيك جوجل

ارتفعت أسهم شركة “ألفابت”، المالكة لـ جوجل بأكثر من 9% عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، بعد صدور حكم قضائي أمريكي لصالحها برفض تفكيك الشركة، ما أزال تهديدا تنظيميا كبيرا وأضاف نحو 210 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.



سمح الحكم الذي أصدره القاضي الأمريكي “أميت ميهتا”، يوم الثلاثاء لـ جوجل بالاحتفاظ بسيطرتها على متصفح “كروم” ونظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”، لكنه في الوقت نفسه حظر بعض العقود الحصرية مع شركات تصنيع الأجهزة ومطوري المتصفحات.

كما أتاح القرار لـ جوجل مواصلة دفع مبالغ لشركائها مثل شركة آبل مقابل إبراز محرك البحث الخاص بها في أجهزتهم، وسجلت أسهم آبل بدورها ارتفاعا بنسبة 3.8%.



وقال “مات بريتزمان”، كبير محللي الأسهم في “هارغريفز لانسداون” : “القرار يزيل عبئا قانونيا كبيرا ويعكس توجه المحكمة نحو حلول عملية بدلا من إجراءات جذرية”.



وارتفعت أسهم ألفابت خلال التداولات إلى مستوى قياسي بلغ 231.31 دولارا، وصعدت منذ بداية العام بنحو 22%، متفوقة على مؤشر S&P 500، وإن كانت أقل من منافستها في قطاع التكنولوجيا من شركة “ميتا” مالكة فيسبوك.



ويرى محللون أن الحكم يعزز قدرة ألفابت على توسيع شراكتها مع آبل وربما دمج تقنيتها للذكاء الاصطناعي Gemini في أجهزة آيفون مستقبلا.

وكانت تقارير قد أشارت الشهر الماضي إلى محادثات مبكرة بين الشركتين لاستخدام Gemini لتطوير مساعد “سيري” الصوتي.



خلفية القضية



كانت الحكومة الأمريكية قد رفعت دعوى ضد جوجل في 2020، متهمة إياها بالاحتفاظ غير القانوني باحتكار البحث عبر صفقات حصرية مع شركات الأجهزة والمتصفحات.

ورغم أن القاضي ميهتا أكد العام الماضي أن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، فإنه رفض فكرة تفكيك الشركة في حكمه الأخير، مشيرا إلى بروز أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT كمنافسة جديدة.



ومع ذلك، ألزم القرار جوجل بمشاركة أجزاء من بيانات البحث والتفاعل مع المنافسين، ما قد يساعد شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى على تطوير روبوتات محادثة وأدوات بحث منافسة، لكن محللين أكدوا أن هيمنة جوجل وحجم بياناتها ما زالا يمثلان قوة يصعب مجاراتها.



وقال “نيك روديللي”، المحلل القانوني في CFRA: “إلزام جوجل بمشاركة البيانات يظل محدودا، وربما يمنح دفعة طفيفة فقط للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي”.