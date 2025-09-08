وداعًا لمشاركة سماعات الأذن.. جوجل توسع دعم تقنية "Auracast" الثورية التي تحول هاتفك إلى "محطة بث"

وسعت شركة جوجل دعمها لتقنية البلوتوث الثورية "Auracast"، والتي تعد بتغيير الطريقة التي نشارك بها الصوت، حيث أضافت سماعات "سوني" إلى قائمة الأجهزة الصوتية المتوافقة.

تسمح هذه التقنية الجديدة لهاتفك بالتحول من مجرد جهاز يبث الصوت إلى سماعة أذن واحدة (اتصال واحد لواحد)، إلى "محطة راديو" شخصية تبث تيارًا صوتيًا عالي الجودة إلى عدد لا نهائي من سماعات البلوتوث وأجهزة الاستقبال القريبة (اتصال واحد للكثيرين).

ما هي تقنية Auracast وكيف تعمل؟

تعتبر Auracast ميزة جديدة لتقنية "بلوتوث منخفض الطاقة" (Bluetooth LE)، تمكن جهازًا واحدًا، مثل هاتفك، من بث الصوت لعدة أشخاص في نفس الوقت.

استخدامات عملية.. من المطارات إلى الأصدقاء

تفتح هذه التقنية الباب أمام استخدامات عملية مذهلة. على سبيل المثال:

في الأماكن العامة: في المطارات أو محطات القطار أو المتاحف، يمكنك توجيه هاتفك نحو مصدر إعلان عام (مثل شاشة عرض الرحلات) والاستماع إلى الصوت مباشرة في سماعاتك الخاصة، بدلاً من الاعتماد على مكبرات الصوت العامة.

مشاركة الموسيقى مع الأصدقاء: بدلاً من الطريقة الحالية غير الصحية المتمثلة في مشاركة إحدى سماعتي الأذن مع صديقك، يمكنك الآن بث الأغنية التي تستمع إليها مباشرة إلى سماعاته الخاصة، طالما أنها متوافقة.

ويتم الاتصال بالبث بسهولة عبر مسح رمز QR أو بنقرة واحدة باستخدام ميزة الاقتران السريع من جوجل (Fast Pair).

من يمتلك هذه الميزة الآن؟

بدأت جوجل في دعم هذه التقنية مع سلسلة هواتف Pixel 9 قبل نصف عام، وها هي توسع الدعم الآن. قائمة الأجهزة الداعمة حاليًا تشمل:

الهواتف القادرة على البث:

سلسلة Google Pixel 8 وما بعدها.

سلاسل Samsung Galaxy S23, S24, و S25.

هواتف Galaxy Z Fold 5, Z Fold 6, و Z Fold 7.

الأجهزة الصوتية القادرة على الاستقبال:

سماعات سوني (الإضافة الجديدة).

سماعات JBL Tour One M3.

سماعات Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

سماعات Sennheiser Accentum True Wireless.

العديد من السماعات الطبية الحديثة.

ورغم أن الدعم لا يزال محدودًا في الوقت الحالي، إلا أن مستقبل هذه التقنية يبدو واعدًا جدًا، حيث من المتوقع أن تصبح المعيار الجديد لمشاركة الصوت في الأماكن العامة والشخصية.