أخبار التكنولوجيا| إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد.. قفزة تاريخية لأسهم ألفابت بعد رفض تفكيك جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد



أعلنت شركة “ميتا”، رسميا عن إطلاق تطبيق إنستجرام مخصص لأجهزة الآيباد، يتميز بواجهة جديدة تضع مقاطع الفيديو القصيرة Reels في صدارة التجربة، وذلك في إطار منافستها المتزايدة مع شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق تيك توك.



قفزة تاريخية لأسهم ألفابت بعد رفض تفكيك جوجل



ارتفعت أسهم شركة “ألفابت”، المالكة لـ جوجل بأكثر من 9% عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، بعد صدور حكم قضائي أمريكي لصالحها برفض تفكيك الشركة، ما أزال تهديدا تنظيميا كبيرا وأضاف نحو 210 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.



بعد اتهمها بالتقصير.. روبلوكس تطلق نظام جديد لكشف أعمار اللاعبين



في ظل دعاوى قضائية تتهمها بالتقصير في حماية الأطفال، أعلنت منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس Roblox، عن توسيع نطاق تقنيات تقدير العمر لتشمل جميع المستخدمين، إلى جانب شراكة جديدة مع التحالف الدولي لتصنيف الأعمار IARC لتقديم تصنيفات عمرية ومحتوى للألعاب والتطبيقات على منصتها.



Gemini 2.5 Flash.. كل ما تحتاج معرفته عن أحدث تقنيات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة جوجل رسميا عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 2.5 Flash Image – الذي يلقبه مجتمع المطورين باسم nano-banana – في خطوة تعيد رسم ملامح مستقبل الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.



رغم نجاتها من التفكيك .. جوجل تواجه منافسة أشرس بعد حكم قضائي



قد تستفيد مجموعة متزايدة من شركات الذكاء الاصطناعي من حكم قضائي صدر يوم الثلاثاء الماضي، يلزم شركة جوجل التابعة لـ ألفابت بمشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع المنافسين.

أعلنت شركة كلاود فلير Cloudflare، عن أنها تصدت تلقائيا لهجوم رفض الخدمة الموزع DDoS ضخم سجل رقما قياسيا، حيث بلغ ذروته 11.5 تيرابت في الثانية.

أعلنت شركة OpenAI، أن إحدى الميزات المميزة في ChatGPT، والمعروفة باسم Projects، أصبحت متاحة الآن لكل المستخدمين، بما في ذلك المجانيين، كانت هذه الميزة قد أطلقت في ديسمبر الماضي للمشتركين المدفوعين فقط.

أصبحت Gboard لوحة المفاتيح الأساسية لمستخدمي أندرويد، خاصة بعد أن جعلتها جوجل الافتراضية على أجهزة Pixel.