نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد.. قفزة تاريخية لأسهم ألفابت بعد رفض تفكيك جوجل

أخبار التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد
 

أعلنت شركة “ميتا”، رسميا عن إطلاق تطبيق إنستجرام مخصص لأجهزة الآيباد، يتميز بواجهة جديدة تضع مقاطع الفيديو القصيرة Reels في صدارة التجربة، وذلك في إطار منافستها المتزايدة مع شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق تيك توك.


قفزة تاريخية لأسهم ألفابت بعد رفض تفكيك جوجل
 

ارتفعت أسهم شركة “ألفابت”، المالكة لـ جوجل بأكثر من 9% عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، بعد صدور حكم قضائي أمريكي لصالحها برفض تفكيك الشركة، ما أزال تهديدا تنظيميا كبيرا وأضاف نحو 210 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.
 

بعد اتهمها بالتقصير.. روبلوكس تطلق نظام جديد لكشف أعمار اللاعبين
 

في ظل دعاوى قضائية تتهمها بالتقصير في حماية الأطفال، أعلنت منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس Roblox، عن توسيع نطاق تقنيات تقدير العمر لتشمل جميع المستخدمين، إلى جانب شراكة جديدة مع التحالف الدولي لتصنيف الأعمار IARC لتقديم تصنيفات عمرية ومحتوى للألعاب والتطبيقات على منصتها.


Gemini 2.5 Flash.. كل ما تحتاج معرفته عن أحدث تقنيات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي
 

أعلنت شركة جوجل رسميا عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 2.5 Flash Image – الذي يلقبه مجتمع المطورين باسم nano-banana – في خطوة تعيد رسم ملامح مستقبل الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.


رغم نجاتها من التفكيك .. جوجل تواجه منافسة أشرس بعد حكم قضائي
 

قد تستفيد مجموعة متزايدة من شركات الذكاء الاصطناعي من حكم قضائي صدر يوم الثلاثاء الماضي، يلزم شركة جوجل التابعة لـ ألفابت بمشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع المنافسين.

 كلاود فلير تحبط أقوى هجوم DDoS في التاريخ على الإنترنت

أعلنت شركة كلاود فلير Cloudflare، عن أنها تصدت تلقائيا لهجوم رفض الخدمة الموزع DDoS ضخم سجل رقما قياسيا، حيث بلغ ذروته 11.5 تيرابت في الثانية.

وداعا للفوضى.. ChatGPT يتيح Projects للمستخدمين المجانيين

أعلنت شركة OpenAI، أن إحدى الميزات المميزة في ChatGPT، والمعروفة باسم Projects، أصبحت متاحة الآن لكل المستخدمين، بما في ذلك المجانيين، كانت هذه الميزة قد أطلقت في ديسمبر الماضي للمشتركين المدفوعين فقط.

لوحة مفاتيح جوجل تحصل على أدوات ذكاء اصطناعي جديدة.. طريقة استخدامها

أصبحت Gboard لوحة المفاتيح الأساسية لمستخدمي أندرويد، خاصة بعد أن جعلتها جوجل الافتراضية على أجهزة Pixel. 

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

