إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

أعلنت شركة “ميتا”، رسميا عن إطلاق تطبيق إنستجرام مخصص لأجهزة الآيباد، يتميز بواجهة جديدة تضع مقاطع الفيديو القصيرة Reels في صدارة التجربة، وذلك في إطار منافستها المتزايدة مع شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق تيك توك.

ويعالج التطبيق الجديد شكاوى طويلة الأمد من تجربة إنستجرام على الآيباد، حيث كان المستخدمون مضطرين سابقا لاستخدام نسخة مكبرة من تطبيق الآيفون، ما أدى إلى صور ضبابية وميزات ناقصة.

تطبيق إنستجرام الجديد للآيباد متاح عالميا

التطبيق الجديد، المتاح عالميا على الأجهزة التي تعمل بنظام iPadOS 15.1 وما بعده، يفتح مباشرة على صفحة Reels، في إشارة لما تسميه إنستجرام “ترفيه المشاهدة المريحة” مع تثبيت القصص Stories في الأعلى وخيار وصول مباشر للرسائل.

وتشكل ميزة Reels، التي تمثل أكثر من 20% من وقت المستخدمين على إنستجرام، ركيزة أساسية في استراتيجية ميتا لزيادة التفاعل عبر منصاتها في سوق الفيديو القصير التنافسي.

كما أضاف التطبيق تبويبا جديدا باسم Following يتيح عدة خيارات عرض، منها: منشورات مقترحة، محتوى من المتابعين المشتركين، وخلاصات مرتبة زمنيا، ويمكن للمستخدمين إعادة ترتيب هذه الخيارات بحسب أولوياتهم.

وتدعم الواجهة الجديدة أوضاع تعدد المهام، بحيث يمكن عرض الرسائل والإشعارات جنبا إلى جنب، مع توسيع التعليقات دون إيقاف تشغيل الفيديو.

التطبيق متاح مجانا على متجر آبل، وأكدت إنستجرام أن نسخة محسنة لأجهزة الأندرويد اللوحية ستطرح قريبا.

وفي إطار منافسة تيك توك، أعلنت منصة إنستجرام مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع المحتوى ربط عدة مقاطع Reels ضمن سلسلة واحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة والتنقل بين الأجزاء المتصلة.

لا تقتصر هذه الميزة فقط على القصص المتسلسلة، بل يمكن استخدامها أيضا لتجميع فيديوهات متشابهة أو تنتمي إلى نفس الفئة، فمثلا، إذا كان أحد الطهاة يقدم وصفات خريفية على شكل سلسلة Reels، فبإمكانه الآن جمع جميع هذه الوصفات في مكان واحد، ليسهل على المتابعين العثور عليها.