تكنولوجيا وسيارات

على غرار تيك توك.. إنستجرام يطلق ميزة "سلاسل الريلز" لربط الفيديوهات

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة إنستجرام التابعة لشركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع المحتوى ربط عدة مقاطع Reels ضمن سلسلة واحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة والتنقل بين الأجزاء المتصلة. 

وكشفت المنصة حصريا لموقع TechCrunch، أن هذه الميزة أصبحت متاحة الآن لبعض مستخدمي إنستجرام، على غرار ما هو موجود مسبقا في تيك توك.

متابعة سلسلة من القصص دون الحاجة للبحث

في السابق، كان منشئو المحتوى يعتمدون على دعوة المتابعين للعودة لاحقا لمتابعة “الجزء الثاني”، أو التوجه للحساب لمشاهدة بقية القصة، أما الآن، ومع الميزة الجديدة، يمكن ربط جميع الأجزاء المتتابعة في سلسلة واحدة، بحيث يظهر للمشاهد خيار للانتقال بسهولة إلى المقطع التالي دون الحاجة للتمرير أو البحث اليدوي.

على سبيل المثال، إذا كان أحد صناع المحتوى يروي قصة على أجزاء أو يقدم سلسلة تعليمية، فبإمكانه الآن تنظيم هذه الأجزاء معا لتقديم تجربة أكثر سلاسة ومتكاملة للمشاهد.

إنستجرام تطلق ميزة “سلاسل الريلز” لربط الفيديوهات المتتابعة بطريقة أسهل

استخدامات متعددة للميزة

الميزة لا تقتصر فقط على القصص المتسلسلة، بل يمكن استخدامها أيضا لتجميع فيديوهات متشابهة أو تنتمي إلى نفس الفئة. فمثلًا، إذا كان أحد الطهاة يقدم وصفات خريفية على شكل سلسلة Reels، فبإمكانه الآن جمع جميع هذه الوصفات في مكان واحد، ليسهل على المتابعين العثور عليها.

طريقة الاستخدام

يمكن للمنشئين ربط الفيديوهات ضمن سلسلة عند إضافة التسمية التوضيحية (الكابتشن) أو من خلال قائمة الخيارات الإضافية في الريلز المنشور سابقا، وبمجرد الربط، سيظهر للمشاهدين زر جديد في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة يتيح الانتقال إلى الفيديو التالي في السلسلة.

وأوضحت إنستجرام أن هذه الميزة كانت من بين الطلبات الأكثر شيوعا من قبل صناع المحتوى، وهي تهدف إلى دعم سرد القصص بشكل أعمق وأكثر تماسكا، مما يسهم في زيادة مدة المشاهدة، ورفع معدلات التفاعل، وتحويل المتابعين العابرين إلى متابعين دائمين.

ورغم أن الميزة لا تعد تغييرا جذريا في تجربة المستخدم، إلا أنها تعتبر إضافة مهمة ومرحب بها لكل من صناع المحتوى والمشاهدين، حيث تسهل متابعة المحتوى المتصل وتحسين تجربة التصفح داخل التطبيق.

إنستجرام ميزة جديدة سلاسل الريلز

