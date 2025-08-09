قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

احذر من خريطة إنستجرام.. هكذا تمنع التطبيق من تتبعك

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق إنستجرام، المملوك لشركة ميتا، ميزة جديدة تعرف باسم خريطة إنستجرام Instagram Map، تتيح للمستخدمين في أمريكا مشاركة موقعهم الحالي مع الأصدقاء، واستكشاف محتوى يعتمد على الموقع الجغرافي بطريقة تشبه ميزة Snap Map الشهيرة في سناب شات.

ورغم أن الميزة اختيارية ويتم تعطيلها افتراضيا، إلا أن مستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي بدأوا يحذرون من “خطر” تفعيل خريطة إنستجرام دون علم المستخدم، مما دفع رئيس إنستجرام، آدم موسيري، إلى نشر توضيحات مطمئنة عبر منصة “ثريدز”.

وقال موسيري في منشور: “نحن نراجع كل شيء للتأكد، لكن حتى الآن يبدو أن هناك التباسا، حيث يعتقد بعض الناس أنه بمجرد رؤيتهم لأنفسهم على الخريطة، فهذا يعني أن الآخرين يمكنهم رؤيتهم أيضا”.

وأضاف أن مشاركة الموقع تتطلب موافقتين واضحتين من المستخدم، الأولى عند طلب المشاركة، والثانية لتأكيدها، وأكد أن أي بيانات موقع تشارك تكون بموافقة المستخدم فقط، وليست مفعلة تلقائيا كما يشاع.

خريطة إنستجرام

كيف تعمل خريطة إنستجرام الجديدة؟

تقوم الميزة بجمع معلومات الموقع من القصص Stories أو الريلز Reels التي تحتوي على وسوم الموقع Location Tags ويعرضها على الخريطة، ما يجعل هذه البيانات أكثر وضوحا وسهولة في الوصول.

على سبيل المثال: إذا نشر أحد أصدقائك قصة من مهرجان موسيقي قريب، ستظهر تلك القصة على الخريطة، وإذا نشر أحد صناع المحتوى مقطع فيديو عن مطعم جديد في مدينتك، يمكنك اكتشافه أيضا من خلال الخريطة.

الفرق بين خريطة إنستجرام وSnap Map

وخلافا لـ Snap Map، التي تتيح تحديث الموقع لحظيا في الوقت الفعلي، فإن خريطة إنستجرام لا تحدث الموقع باستمرار، بل يتم تحديث موقعك فقط عند فتح التطبيق أو أثناء تشغيله في الخلفية.

كيفية استخدام خريطة إنستجرام وتعديل إعدادات الخصوصية

- للوصول إلى الميزة، اذهب إلى صفحة الرسائل DMs واضغط على خيار الخريطة في الأعلى.

- عند أول استخدام، سترى إشعارا يوضح أن الموقع لا يشارك مع أحد ما لم تختر ذلك بنفسك.

- يمكنك اختيار من يرى موقعك: الأصدقاء، قائمة الأصدقاء المقربين، مستخدمين محددين، أو لا أحد.

- لتعديل الإعدادات لاحقا: اذهب إلى الإعدادات > القصص والبث المباشر والموقع > مشاركة الموقع.

- حتى لو قمت بإيقاف مشاركة موقعك، ستظل قادرا على رؤية مواقع الآخرين الذين يشاركونها معك.

خريطة إنستجرام

كما يمكنك نشر ملاحظات Notes على الخريطة وهي رسائل قصيرة تظهر عادة في أعلى صفحة الرسائل، لكنها الآن يمكن أن تظهر على الخريطة عند ربطها بموقع.

على الرغم من بعض المخاوف، تؤكد ميتا أن مشاركة الموقع في هذه الميزة تخضع لتحكم كامل من المستخدم، وأنها تهدف إلى تحسين تجربة الاستكشاف وليس التجسس أو تتبع المستخدمين.

إنستجرام خريطة إنستجرام رئيس إنستجرام

