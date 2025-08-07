أعلنت منصة إنستجرام، المملوكة لشركة ميتا، يوم الأربعاء عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم، وتشمل: إعادة النشر Reposts، خريطة الأصدقاء Friend Map، وتبويب الأصدقاء في قسم الريلز Friends Feed in Reels.

إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء



قال رئيس إنستجرام، آدم موسيري، في مقطع فيديو عبر المنصة: “نريد أن تكون إنستجرام ليست فقط تجربة ترفيهية لمجرد المشاهدة، بل منصة تفاعلية ومشاركة حقيقية”.

ميزة خريطة الأصدقاء: شارك موقعك مع من تختار



الميزة الأبرز هي “خريطة الأصدقاء”، التي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي الأخير مع أصدقائهم على إنستجرام، على غرار ميزة “Snap Map” في سناب شات، وتشمل مزايها:

- يمكن إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت.

- الموقع يتم تحديثه تلقائيا عند فتح التطبيق أو الرجوع إليه من الخلفية.

- يمكن التحكم في من يرى الموقع: الأصدقاء المقربون، مجموعة محددة من الأصدقاء، أو لا أحد.

- يمكن استثناء أشخاص أو أماكن محددة من الرؤية.

- توفر أدوات الرقابة الأبوية إمكانية إدارة إعدادات مشاركة الموقع لدى المراهقين.

ميزة خريطة الأصدقاء: شارك موقعك مع من تختار

إعادة نشر المنشورات والريلز المفضلة

أصبح بإمكان المستخدمين الآن إعادة نشر الريلز والمنشورات العامة ومشاركتها بسهولة مع الأصدقاء.

- تظهر هذه المنشورات المعاد نشرها كـ توصيات لدى الأصدقاء والمتابعين، ويتم حفظها في تبويب خاص باسم Reposts داخل الملف الشخصي.

- يتم ذكر صانع المحتوى الأصلي تلقائيا عند إعادة النشر.

- تساعد هذه الميزة على توسيع نطاق وصول المحتوى ليشمل جمهورا جديدا، حتى من غير المتابعين.

إنستجرام يواصل التحديث للتفاعل الاجتماعي



تركز هذه التحديثات على تحويل إنستجرام إلى مساحة أكثر تفاعلا بين الأصدقاء، بعيدا عن كونه مجرد منصة لعرض المحتوى.

كما تعكس الميزات الجديدة استراتيجية إنستغرام المتواصلة لتعزيز وظائف الرسائل المباشرة DMs، التي أصبحت أحد المحاور الأساسية للتفاعل الاجتماعي داخل التطبيق.