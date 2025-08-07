قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
تكنولوجيا وسيارات

إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة إنستجرام، المملوكة لشركة ميتا، يوم الأربعاء عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم، وتشمل: إعادة النشر Reposts، خريطة الأصدقاء Friend Map، وتبويب الأصدقاء في قسم الريلز Friends Feed in Reels.

إنستجرام يطرح ثلاث ميزات جديدة لتعزيز التواصل بين الأصدقاء
 

قال رئيس إنستجرام، آدم موسيري، في مقطع فيديو عبر المنصة: “نريد أن تكون إنستجرام ليست فقط تجربة ترفيهية لمجرد المشاهدة، بل منصة تفاعلية ومشاركة حقيقية”.

ميزة خريطة الأصدقاء: شارك موقعك مع من تختار


الميزة الأبرز هي “خريطة الأصدقاء”، التي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي الأخير مع أصدقائهم على إنستجرام، على غرار ميزة “Snap Map” في سناب شات، وتشمل مزايها:

- يمكن إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت.

- الموقع يتم تحديثه تلقائيا عند فتح التطبيق أو الرجوع إليه من الخلفية.

- يمكن التحكم في من يرى الموقع: الأصدقاء المقربون، مجموعة محددة من الأصدقاء، أو لا أحد.

- يمكن استثناء أشخاص أو أماكن محددة من الرؤية.

- توفر أدوات الرقابة الأبوية إمكانية إدارة إعدادات مشاركة الموقع لدى المراهقين.

ميزة خريطة الأصدقاء: شارك موقعك مع من تختار

 

إعادة نشر المنشورات والريلز المفضلة

أصبح بإمكان المستخدمين الآن إعادة نشر الريلز والمنشورات العامة ومشاركتها بسهولة مع الأصدقاء.

- تظهر هذه المنشورات المعاد نشرها كـ توصيات لدى الأصدقاء والمتابعين، ويتم حفظها في تبويب خاص باسم Reposts داخل الملف الشخصي.

- يتم ذكر صانع المحتوى الأصلي تلقائيا عند إعادة النشر.

- تساعد هذه الميزة على توسيع نطاق وصول المحتوى ليشمل جمهورا جديدا، حتى من غير المتابعين.

 

إنستجرام يواصل التحديث للتفاعل الاجتماعي


تركز هذه التحديثات على تحويل إنستجرام إلى مساحة أكثر تفاعلا بين الأصدقاء، بعيدا عن كونه مجرد منصة لعرض المحتوى.

كما تعكس الميزات الجديدة استراتيجية إنستغرام المتواصلة لتعزيز وظائف الرسائل المباشرة DMs، التي أصبحت أحد المحاور الأساسية للتفاعل الاجتماعي داخل التطبيق.

إنستجرام ميتا ميزات جديدة

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

صورة من اللقاء

ثقة وتركيز.. جلسة تحفيزية في المقاولون العرب قبل ضربة البداية بالدوري

محمد هاني

محمد هاني: لا أستطيع بيع الأهلي.. وفخور بإشادة إبراهيم حسن

إيمريك لابورت

النصر يرفض عرض بيلباو لضم لابورت رغم اتفاق اللاعب على الشروط الشخصية

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

