وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
إنستجرام يختبر ميزة لتقريب الأصدقاء بالاهتمامات

شيماء عبد المنعم

تعمل منصة إنستجرام، المملوكة لشركة “ميتا”، على تطوير ميزة جديدة تدعى الاختيارات “Picks”، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اكتشاف الاهتمامات المشتركة مع أصدقائهم.

وأكدت الشركة لموقع TechCrunch، أن هذه الميزة لا تزال نموذجا أوليا داخليا ولم يتم اختبارها خارجيا حتى الآن.

ميزة لتقريب الاهتمامات وتسهيل التواصل

تم الكشف عن هذه الميزة لأول مرة من قبل المهندس العكسي المعروف أليساندرو بالوزي، والذي غالبا ما يكتشف مزايا غير معلنة خلال مراحل تطويرها المبكرة.

ووفقا للصور التي شاركها بالوزي، تتيح “الاختيارات” للمستخدمين اختيار أفلامهم، كتبهم، برامجهم التلفزيونية، ألعابهم، وموسيقاهم المفضلة، ليقوم إنستجرام بعد ذلك بعرض نقاط التلاقي بين المستخدم وأصدقائه ممن اختاروا نفس العناصر.

إنستجرام يركز على “التواصل الشخصي” في 2025

ورغم أن المنصة لم تكشف عن تفاصيل رسمية بخصوص Picks، إلا أنها تبدو خطوة لتعزيز الروابط الشخصية بين المستخدمين، وتشجيعهم على بدء محادثات مبنية على اهتمامات مشتركة.

وكان رئيس إنستجرام، آدم موسيري، قد صرح مطلع هذا العام بأن المنصة ستركز في عام 2025 على الإبداع والتواصل، مشيرا إلى أن إنستجرام سيضاعف جهوده في تطوير الرسائل، وجعل تجربة المحتوى أكثر تفاعلية واجتماعية، واستكشاف طرق جديدة للتواصل بين الأصدقاء.

تكدس الميزات يثير الجدل

لكن، ليست كل الميزات الجديدة مرحبا بها، فقد عبر بعض المستخدمين عن استيائهم من ازدحام التطبيق بالوظائف، خصوصا بعد إطلاق ميزة “خريطة إنستجرام”، والتي واجهت انتقادات واسعة من جمهور اعتبر أنها غير ضرورية.

وكما هو الحال مع أي ميزة تحت التطوير، لا توجد ضمانات بشأن موعد إطلاق Picks أو ما إذا كانت ستطرح للجمهور على الإطلاق.

 جدير بالذكر أن إنستجرام أعلنت مؤخرا عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم، وتشمل: إعادة النشر Reposts، خريطة الأصدقاء Friend Map، وتبويب الأصدقاء في قسم الريلز Friends Feed in Reels، تعد “خريطة الأصدقاء”، هي الميزة الأبرز التي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي الأخير مع أصدقائهم على إنستجرام، على غرار ميزة “Snap Map” في سناب شات.

إنستجرام ميزة جديدة ميزة الاختيارات Picks

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

