كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
بعد اتهمها بالتقصير.. روبلوكس تطلق نظام جديد لكشف أعمار اللاعبين

Roblox
Roblox
شيماء عبد المنعم

في ظل دعاوى قضائية تتهمها بالتقصير في حماية الأطفال، أعلنت منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس Roblox، عن توسيع نطاق تقنيات تقدير العمر لتشمل جميع المستخدمين، إلى جانب شراكة جديدة مع التحالف الدولي لتصنيف الأعمار IARC لتقديم تصنيفات عمرية ومحتوى للألعاب والتطبيقات على منصتها.

وأوضحت روبلوكس أن نظام تقدير العمر سيطبق مع نهاية العام على جميع مستخدمي روبلوكس الذين يستعملون أدوات التواصل مثل الدردشة الصوتية والنصية، وذلك عبر مسح صور السيلفي وتحليل ملامح الوجه لتقدير عمر المستخدم.

وأشارت روبلوكس إلى أن التقنية الجديدة ستدمج مع أنظمة أخرى مثل التحقق من الهوية الرقمية والحصول على موافقة الوالدين، لتكون أكثر دقة من الطريقة التقليدية المتمثلة في إدخال سنة الميلاد فقط عند إنشاء الحساب. 

كما تعتزم المنصة إطلاق أنظمة إضافية للحد من التواصل المباشر بين البالغين والقصر.

شراكة جديدة

وفي إطار الشراكة مع IARC، ستستبدل روبلوكس تصنيفاتها الخاصة بعلامات النضج والتصنيف العمري بتلك التي تعتمدها هيئات التقييم العالمية، فالمستخدمون في الولايات المتحدة سيشاهدون تصنيفات ESRB، وفي كوريا الجنوبية تصنيفات GRAC، وفي ألمانيا تصنيفات USK، بينما يحصل اللاعبون في أوروبا والمملكة المتحدة على تصنيفات PEGI.

ويهدف النظام الجديد إلى مساعدة أولياء الأمور على فهم طبيعة الألعاب التي يمارسها أبناؤهم بشكل أوضح، خصوصا من حيث وجود مشاهد عنف أو دماء، لغة للكبار، محتوى يتضمن قمارا، مواد محظورة أو غيرها من الأمور المثيرة للقلق.

يأتي هذا التطور بعد إجراءات أعلنتها الشركة في شهر يوليو الماضي لتعزيز أمان الأطفال، تضمنت التحقق من العمر عبر صور سيلفي بالفيديو، ومنع من هم دون 13 عاما من استخدام بعض المزايا مثل الدردشة الصوتية والنصية غير المفلترة، وكذلك تقييد تواصل المراهقين من سن 13إلى 17 عاما مع غرباء ما لم يتم التحقق من معرفتهم شخصيا.

وتتماشى هذه الخطوات مع القوانين الجديدة المتزايدة حول العالم التي تلزم المنصات الرقمية بالتحقق من أعمار المستخدمين، مثل “قانون السلامة الإلكترونية” في المملكة المتحدة وتشريعات مطبقة في ولايات أمريكية منها ميسيسيبي وأريزونا وفيرجينيا.

على مدار السنوات، استثمرت روبلوكس في أدوات أمان متقدمة، مثل نظام الذكاء الاصطناعي Roblox Sentinel، للكشف المبكر عن المخاطر التي تهدد الأطفال، بالإضافة إلى أدوات المراقبة الأبوية، والتقنيات التي ترصد الخوادم التي يكثر فيها انتهاك القوانين لإيقافها.

لكن رغم هذه الجهود، ما زالت المنصة تواجه انتقادات، بعد أن كشفت أبحاث وتقارير عن استمرار وصول الأطفال لمحتويات غير ملائمة وتعرضهم لاستهداف من قبل متحرشين، إلى جانب حوادث مثل لعبة Grow a Garden التي سمحت للاعبين ببيع وشراء عناصر افتراضية بأموال حقيقية بشكل مخالف للقواعد.

