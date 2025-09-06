وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحسين جديد في ميزة دائرة البحث Circle to Search، يسمح للمستخدمين بالحصول على ترجمات مستمرة أثناء تصفحهم للمحتوى على الشاشة.

وتتيح ميزة دائرة البحث من جوجل للمستخدمين البحث بسرعة عن أي محتوى يظهر على الشاشة باستخدام إيماءات بسيطة مثل التحديد، أو التظليل، أو الرسم، أو النقر.

جوجل تطلق ميزة الترجمة المتواصلة في أداة Circle to Search



ووفقا لما أوضحته جوجل في منشور على مدونتها، فإن الترجمة تعد واحدة من أكثر الميزات استخداما ضمن هذه الخاصية، حيث تساعد المستخدمين على فهم منشورات اجتماعية من أشخاص يتحدثون لغات مختلفة، أو تصفح قوائم الطعام أثناء حجز المطاعم عند السفر.

لكن سابقا، كان المستخدمون مضطرين لإعادة بدء عملية الترجمة في كل مرة يمررون فيها الشاشة أو يتغير المحتوى المعروض، أما الآن، فقد أصبح بالإمكان الحصول على ترجمات تلقائية مستمرة أثناء التمرير في الصفحة أو حتى عند التنقل بين التطبيقات.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتصفح تطبيق إنستجرام وظهرت لك صور تحتوي على نص بلغة أجنبية، فستتمكن من استخدام الترجمة المستمرة لرؤية ترجمة النص أثناء تمرير الصور واحدة تلو الأخرى.

ولتفعيل الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين الضغط مطولا على زر الشاشة الرئيسية أو شريط التنقل لتشغيل “دائرة البحث”، ثم النقر على أيقونة الترجمة، وتفعيل خيار “التمرير والترجمة”.

وذكرت جوجل أن التحديث الجديد سيبدأ بالوصول هذا الأسبوع لأجهزة أندرويد، على أن يبدأ أولا بمجموعة مختارة من أجهزة سامسونج Galaxy.

يذكر أن جوجل أطلقت ميزة “دائرة البحث” العام الماضي، وواصلت منذ ذلك الحين تطويرها بإضافة خصائص جديدة، ففي فعالية سامسونج Unpacked 2025، كشفت الشركة عن تحسينات في الميزة تشمل تقديم ملخصات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث المرئي، بالإضافة إلى إجراءات سريعة بنقرة واحدة لأرقام الهواتف والروابط الإلكترونية وعناوين البريد الظاهرة على الشاشة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت جوجل إمكانية استخدام الوضع الذكي AI Mode ضمن “دائرة البحث”، والذي يتيح للمستخدمين التعمق في المواضيع المعقدة وطرح أسئلة متابعة.