مفاجأة سارة لأصحاب هواتف بكسل القديمة.. جوجل تبدأ في إتاحة ميزة الكاميرات المتصلة الحصرية لهواتف Pixel 6a و7 و8

بدأت شركة جوجل في اتباع عادتها السنوية المحبوبة، حيث تقوم بإتاحة الميزات الحصرية التي تطلقها مع أحدث هواتفها، للطرازات الأقدم بعد فترة من الزمن. وهذه المرة، جاء الدور على ميزة "الكاميرات المتصلة" (Connected Cameras)، التي كانت حصرية لسلسلة Pixel 9 العام الماضي.

ظهرت تقارير من مستخدمين على منصة "Reddit" تفيد بأن خيار تفعيل الميزة بدأ بالظهور في إعدادات هواتفهم من سلاسل Pixel 8 و Pixel 7 وحتى Pixel 6a، في مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين.

ما هي ميزة "الكاميرات المتصلة"؟

تسمح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين بتحويل كاميرا متوافقة، مثل كاميرا هاتف بكسل آخر أو كاميرا GoPro، إلى بث عن بعد يتم دمجه مع الكاميرا الرئيسية في هاتفك. وهذا يتيح لك عرض زوايا متعددة في نفس الوقت أثناء البث المباشر على منصات مثل TikTok أو Instagram أو YouTube، أو أثناء تسجيل مقطع فيديو.

وقد نشر أحد المستخدمين لقطة شاشة من هاتف Pixel 8 تظهر إشعار تفعيل الميزة، مع ظهور تطبيق يوتيوب باعتباره التطبيق الوحيد المتوافق معها حاليًا.

ميزة لا يتحدث عنها الكثيرون.. جوجل تكافئ مستخدميها القدامى

تشتهر جوجل بهذه السياسة التي تكافئ بها ولاء مستخدميها، وهي تعتبر إحدى المزايا التي لا يتم الحديث عنها كثيرًا عند امتلاك هاتف بكسل. فبدلاً من إجبار المستخدمين على الترقية للحصول على أحدث الميزات البرمجية، تقوم جوجل غالبًا بإتاحتها للطرازات الأقدم.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن قامت جوجل بنفس الشيء مع ميزات شهيرة مثل:

Call Screen: ميزة الرد على المكالمات عبر مساعد جوجل.

Astrophotography Mode و Night Sight: أوضاع التصوير الفلكي والليلي.

Recorder app: تطبيق التسجيل مع تحويل الصوت إلى نص.

Live Caption: ميزة الترجمة الفورية.

وهذا الأمر يمثل نصيحة قيمة للمشترين، فإذا أعجبتك ميزة برمجية جديدة في أحدث هاتف بكسل، فقد يكون من الحكمة التحلي بالصبر والانتظار قليلاً، فهناك فرصة كبيرة أن تصل هذه الميزة إلى هاتفك القديم مجانًا.