إبراهيم سعيد عن أداء منتخب مصر: «مصطفى محمد وزيزو غيروا شكل الفريق تمامًا»
تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي ضد قطر
شاهد .. أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط
نجيب ساويرس: الغارة الإسرائيلية على قطر اختراق غير مسبوق للسيادة الدولية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب البحر الأحمر ويهز شمال شرق بورتسودان
انضمت لخريطة الانتقام | عمرو أديب: الغارة الإسرائيلية على «قطر» إعلان واضح للعجرفة والقتل
الخارجية الإيرانية: مصر قادت جهود التهدئة النووية بين طهران والوكالة الذرية
إيران تشكر الرئيس السيسي : مساعي القاهرة كانت مفتاح التفاهم مع الوكالة الذرية
صفقة الباحثة الإسرائيلية .. حزب الله العراقي يكشف عن تفاهمات سرية بشأن بغداد |تفاصيل
القاهرة على طاولة الكبار.. سياسية أمريكية: مصر ترسم ملامح جديدة للأمن الإقليمي من الوساطة إلى التأثير
ترامب يتبرّأ من هجوم الدوحة: غير سعيد بقصف إسرائيل لـ قطر.. ونتنياهو المسئول ويتحمل التبعات
مفاجأة سارة لأصحاب هواتف بكسل القديمة.. جوجل تبدأ في إتاحة ميزة الكاميرات المتصلة الحصرية لهواتف Pixel 6a و7 و8

احمد الشريف

بدأت شركة جوجل في اتباع عادتها السنوية المحبوبة، حيث تقوم بإتاحة الميزات الحصرية التي تطلقها مع أحدث هواتفها، للطرازات الأقدم بعد فترة من الزمن. وهذه المرة، جاء الدور على ميزة "الكاميرات المتصلة" (Connected Cameras)، التي كانت حصرية لسلسلة Pixel 9 العام الماضي.

ظهرت تقارير من مستخدمين على منصة "Reddit" تفيد بأن خيار تفعيل الميزة بدأ بالظهور في إعدادات هواتفهم من سلاسل Pixel 8 و Pixel 7 وحتى Pixel 6a، في مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين.

ما هي ميزة "الكاميرات المتصلة"؟

تسمح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين بتحويل كاميرا متوافقة، مثل كاميرا هاتف بكسل آخر أو كاميرا GoPro، إلى بث عن بعد يتم دمجه مع الكاميرا الرئيسية في هاتفك. وهذا يتيح لك عرض زوايا متعددة في نفس الوقت أثناء البث المباشر على منصات مثل TikTok أو Instagram أو YouTube، أو أثناء تسجيل مقطع فيديو.

وقد نشر أحد المستخدمين لقطة شاشة من هاتف Pixel 8 تظهر إشعار تفعيل الميزة، مع ظهور تطبيق يوتيوب باعتباره التطبيق الوحيد المتوافق معها حاليًا.

ميزة لا يتحدث عنها الكثيرون.. جوجل تكافئ مستخدميها القدامى

تشتهر جوجل بهذه السياسة التي تكافئ بها ولاء مستخدميها، وهي تعتبر إحدى المزايا التي لا يتم الحديث عنها كثيرًا عند امتلاك هاتف بكسل. فبدلاً من إجبار المستخدمين على الترقية للحصول على أحدث الميزات البرمجية، تقوم جوجل غالبًا بإتاحتها للطرازات الأقدم.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن قامت جوجل بنفس الشيء مع ميزات شهيرة مثل:

Call Screen: ميزة الرد على المكالمات عبر مساعد جوجل.

Astrophotography Mode و Night Sight: أوضاع التصوير الفلكي والليلي.

Recorder app: تطبيق التسجيل مع تحويل الصوت إلى نص.

Live Caption: ميزة الترجمة الفورية.

وهذا الأمر يمثل نصيحة قيمة للمشترين، فإذا أعجبتك ميزة برمجية جديدة في أحدث هاتف بكسل، فقد يكون من الحكمة التحلي بالصبر والانتظار قليلاً، فهناك فرصة كبيرة أن تصل هذه الميزة إلى هاتفك القديم مجانًا.

جوجل Connected Cameras Pixel 9

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الزمالك

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

عزت إبراهيم

اعتماد المحاور الفرعية لمؤتمر أدباء مصر في دورته الـ37 تحت عنوان الأدب والدراما

مهرجان بردية

تكريم إلهام شاهين وهالة صدقي وخالد الراجح في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائي

عزاء مصطفى الخضري

غياب الفنانين عن عزاء الراحل مصطفى الخضري

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

