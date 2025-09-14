عطل مفاجئ أصاب ملايين المستخدمين حول العالم.. "خرائط جوجل" تتوقف عن العمل لثلاث ساعات

واجه ملايين المستخدمين لتطبيق "خرائط جوجل" (Google Maps) على هواتف أندرويد وآيفون، يوم الخميس الماضي 11 سبتمبر، صعوبات كبيرة في استخدام التطبيق، وذلك في عطل مفاجئ ضرب مناطق متعددة حول العالم واستمر لعدة ساعات.

أعلنت جوجل أن الخدمة قد عادت الآن إلى طبيعتها بشكل كامل، لكنها لم تقدم بعد تفسيرًا لسبب هذا الانقطاع واسع النطاق.

ماذا حدث بالضبط؟

عانى التطبيق من مشاكل في تحميل الخرائط، بالإضافة إلى فشله في تزويد المستخدمين بالاتجاهات وخطوط السير.

كما فشل التطبيق في تحميل تفاصيل الأماكن التجارية مثل المطاعم والمتاجر، وواجه بعض المستخدمين بدلاً من ذلك رسالة خطأ تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى الخوادم.

ومن المثير للاهتمام، أن هذه المشاكل اقتصرت على تطبيق "خرائط جوجل" على الهواتف فقط، بينما استمرت نسخة الويب من الخدمة في العمل بشكل طبيعي، وفقًا لتقارير المستخدمين.

رد جوجل الرسمي

أكدت جوجل أن الخدمة قد تمت استعادتها بالكامل، لكنها لم تقدم سببًا واضحًا لما حدث.

ووعدت الشركة بأنها ستنشر تحليلاً مفصلاً بمجرد اكتمال تحقيقها الداخلي.

تذكير بأهمية البدائل

يُعد تطبيق "خرائط جوجل" خدمة مفيدة للغاية، وقد يكون هذا الانقطاع قد حدث في لحظة غير مناسبة تمامًا لبعض الأشخاص الذين يعتمدون عليه بشكل كلي.

ومن المرجح أن تكون الخدمات البديلة، مثل تطبيق "Waze"، قد سجلت ارتفاعًا كبيرًا في التنزيلات من قبل المستخدمين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى المساعدة في الملاحة.

ويعمل هذا الحادث أيضًا بمثابة تذكير جيد بأهمية عدم وضع "كل بيضك الرقمي في سلة خوادم شركة واحدة".

فعندما تتعطل خدمات حيوية مثل خرائط جوجل، يُترك العديد من المستخدمين في الظلام مع خيارات قليلة جدًا.

لحسن الحظ، لم يدم انقطاع الخدمة طويلاً. فبالنظر إلى خطورة الموقف، باشرت جوجل العمل على الفور تقريبًا، وتمكنت من استعادة الخدمة بالكامل في غضون ثلاث ساعات تقريبًا.

ومع ذلك، فإن هذه الساعات الثلاث، خاصة في المناطق الأقل نموًا حيث تستخدم حتى سيارات الإسعاف والإطفاء التطبيق، لابد أنها كانت صعبة جدًا على الناس.