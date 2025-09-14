قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
تكنولوجيا وسيارات

عطل مفاجئ أصاب ملايين المستخدمين حول العالم.. "خرائط جوجل" تتوقف عن العمل لثلاث ساعات

احمد الشريف

واجه ملايين المستخدمين لتطبيق "خرائط جوجل" (Google Maps) على هواتف أندرويد وآيفون، يوم الخميس الماضي 11 سبتمبر، صعوبات كبيرة في استخدام التطبيق، وذلك في عطل مفاجئ ضرب مناطق متعددة حول العالم واستمر لعدة ساعات.

أعلنت جوجل أن الخدمة قد عادت الآن إلى طبيعتها بشكل كامل، لكنها لم تقدم بعد تفسيرًا لسبب هذا الانقطاع واسع النطاق.

ماذا حدث بالضبط؟

عانى التطبيق من مشاكل في تحميل الخرائط، بالإضافة إلى فشله في تزويد المستخدمين بالاتجاهات وخطوط السير. 

كما فشل التطبيق في تحميل تفاصيل الأماكن التجارية مثل المطاعم والمتاجر، وواجه بعض المستخدمين بدلاً من ذلك رسالة خطأ تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى الخوادم.

ومن المثير للاهتمام، أن هذه المشاكل اقتصرت على تطبيق "خرائط جوجل" على الهواتف فقط، بينما استمرت نسخة الويب من الخدمة في العمل بشكل طبيعي، وفقًا لتقارير المستخدمين.

رد جوجل الرسمي

أكدت جوجل أن الخدمة قد تمت استعادتها بالكامل، لكنها لم تقدم سببًا واضحًا لما حدث.

 ووعدت الشركة بأنها ستنشر تحليلاً مفصلاً بمجرد اكتمال تحقيقها الداخلي.

تذكير بأهمية البدائل

يُعد تطبيق "خرائط جوجل" خدمة مفيدة للغاية، وقد يكون هذا الانقطاع قد حدث في لحظة غير مناسبة تمامًا لبعض الأشخاص الذين يعتمدون عليه بشكل كلي.

 ومن المرجح أن تكون الخدمات البديلة، مثل تطبيق "Waze"، قد سجلت ارتفاعًا كبيرًا في التنزيلات من قبل المستخدمين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى المساعدة في الملاحة.

ويعمل هذا الحادث أيضًا بمثابة تذكير جيد بأهمية عدم وضع "كل بيضك الرقمي في سلة خوادم شركة واحدة". 

فعندما تتعطل خدمات حيوية مثل خرائط جوجل، يُترك العديد من المستخدمين في الظلام مع خيارات قليلة جدًا.

لحسن الحظ، لم يدم انقطاع الخدمة طويلاً. فبالنظر إلى خطورة الموقف، باشرت جوجل العمل على الفور تقريبًا، وتمكنت من استعادة الخدمة بالكامل في غضون ثلاث ساعات تقريبًا. 

ومع ذلك، فإن هذه الساعات الثلاث، خاصة في المناطق الأقل نموًا حيث تستخدم حتى سيارات الإسعاف والإطفاء التطبيق، لابد أنها كانت صعبة جدًا على الناس.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

بوسي

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

شيري عادل

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

