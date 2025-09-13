قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآير للطلب المسبق.. جوجل تطلق تبويبا جديدا في Gmail

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر
 

أعلنت شركة آبل هذا الأسبوع عن هواتف iPhone 17 وهاتف iPhone Air، وفتحت باب الطلبات المسبقة في 63 دولة ضمن المرحلة الأولى، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الإمارات، فيتنام ودول أخرى.
 

جوجل تطلق تبويبا جديدا في Gmail لتتبع المشتريات
 

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تبويب جديد في خدمة البريد الإلكتروني Gmail تحت اسم المشتريات Purchases، يتيح للمستخدمين عرضا سريعا لجميع الطرود والشحنات القادمة، مع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد المتعلقة بالمشتريات السابقة أيضا في مكان واحد.
 

صفقة تاريخية بين OpenAI وأوراكل بقيمة 300 مليار دولار
 

قفزت أسهم شركة أوراكل بعد إغلاق الأسواق أمس، عقب إعلانها توقيع عقود بمليارات الدولارات مع عدة عملاء.


آبل تطلق ميزة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم على ساعاتها الذكية عالميا
 

ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة آبل ستطرح الأسبوع المقبل ميزة جديدة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم عبر ساعاتها الذكية، وذلك بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA يوم الخميس الماضي.


اتفاق جديد بين مايكروسوفت وOpenAI يعيد رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي
 

أعلنت شركتا مايكروسوفت وOpenAI، عن توقيع اتفاق غير ملزم يحدد شروطا جديدة لشراكتهما، بما يتيح لـ OpenAI المضي قدما في خطتها للتحول إلى شركة هادفة للربح، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أبرز الشراكات في عالم الذكاء الاصطناعي التي غذت حمى استخدام ChatGPT.
 

يتذكر تفاصيلك السابقة تلقائيا.. أنثروبيك تطلق ميزة "الذاكرة" في Claude


أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إضافة ميزة جديدة لمساعدها الذكي Claude، تمكنه من تذكر تفاصيل المحادثات السابقة بشكل تلقائي دون الحاجة لطلب ذلك من المستخدم.

صدمة لعشاق آبل في الصين.. تأجيل إطلاق iPhone Air بسبب eSIM

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة عالميا في 19 سبتمبر، لكن نسخة iPhone Air المعتمدة على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط ستتأخر في السوق الصيني على الأرجح بسبب متطلبات الموافقات التنظيمية.

يوتيوب تطلق ميزة الصوت متعدد اللغات لدعم وصول أوسع للمحتوى العالمي

أعلن موقع يوتيوب YouTube، عن الإطلاق العالمي لميزة المسارات الصوتية متعددة اللغات، التي تتيح لصناع المحتوى رفع مقاطع الفيديو نفسها بعدة مسارات صوتية، ما يسهل الوصول إلى جماهير من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى إنشاء قنوات منفصلة أو الاعتماد فقط على الترجمة النصية.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ترامب

الرسوم الجمركية على الصين والوحدة ضد روسيا.. مطالب ترامب لدول الناتو

جنود الجيش الأمريكي

خطة للبنتاجون لنشر ألف جندي في لويزيانا.. وما قصة مديرية الحرب؟

أرشيفية

صحة غزة: بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد