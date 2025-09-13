أخبار التكنولوجيا | آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآير للطلب المسبق.. جوجل تطلق تبويبا جديدا في Gmail

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر



أعلنت شركة آبل هذا الأسبوع عن هواتف iPhone 17 وهاتف iPhone Air، وفتحت باب الطلبات المسبقة في 63 دولة ضمن المرحلة الأولى، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الإمارات، فيتنام ودول أخرى.



جوجل تطلق تبويبا جديدا في Gmail لتتبع المشتريات



أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تبويب جديد في خدمة البريد الإلكتروني Gmail تحت اسم المشتريات Purchases، يتيح للمستخدمين عرضا سريعا لجميع الطرود والشحنات القادمة، مع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد المتعلقة بالمشتريات السابقة أيضا في مكان واحد.



صفقة تاريخية بين OpenAI وأوراكل بقيمة 300 مليار دولار



قفزت أسهم شركة أوراكل بعد إغلاق الأسواق أمس، عقب إعلانها توقيع عقود بمليارات الدولارات مع عدة عملاء.



آبل تطلق ميزة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم على ساعاتها الذكية عالميا



ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة آبل ستطرح الأسبوع المقبل ميزة جديدة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم عبر ساعاتها الذكية، وذلك بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA يوم الخميس الماضي.



اتفاق جديد بين مايكروسوفت وOpenAI يعيد رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي



أعلنت شركتا مايكروسوفت وOpenAI، عن توقيع اتفاق غير ملزم يحدد شروطا جديدة لشراكتهما، بما يتيح لـ OpenAI المضي قدما في خطتها للتحول إلى شركة هادفة للربح، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أبرز الشراكات في عالم الذكاء الاصطناعي التي غذت حمى استخدام ChatGPT.



يتذكر تفاصيلك السابقة تلقائيا.. أنثروبيك تطلق ميزة "الذاكرة" في Claude



أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إضافة ميزة جديدة لمساعدها الذكي Claude، تمكنه من تذكر تفاصيل المحادثات السابقة بشكل تلقائي دون الحاجة لطلب ذلك من المستخدم.

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة عالميا في 19 سبتمبر، لكن نسخة iPhone Air المعتمدة على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط ستتأخر في السوق الصيني على الأرجح بسبب متطلبات الموافقات التنظيمية.

أعلن موقع يوتيوب YouTube، عن الإطلاق العالمي لميزة المسارات الصوتية متعددة اللغات، التي تتيح لصناع المحتوى رفع مقاطع الفيديو نفسها بعدة مسارات صوتية، ما يسهل الوصول إلى جماهير من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى إنشاء قنوات منفصلة أو الاعتماد فقط على الترجمة النصية.