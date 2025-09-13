قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتفاق جديد بين مايكروسوفت وOpenAI يعيد رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركتا مايكروسوفت وOpenAI، عن توقيع اتفاق غير ملزم يحدد شروطا جديدة لشراكتهما، بما يتيح لـ OpenAI المضي قدما في خطتها للتحول إلى شركة هادفة للربح، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أبرز الشراكات في عالم الذكاء الاصطناعي التي غذت حمى استخدام ChatGPT.

ولم تكشف تفاصيل الترتيبات التجارية الجديدة، لكن الشركتين أكدتا أنهما تعملان على صياغة اتفاق نهائي، وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي OpenAI للحصول على هيكل حوكمة أكثر تقليدية لجذب الاستثمارات، مع نيتها المستقبلية للطرح العام من أجل تمويل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اتفاق جديد بين مايكروسوفت وOpenAI يمهد لتحول الأخيرة إلى شركة ربحية

 

كانت مايكروسوفت قد استثمرت مليار دولار في OpenAI عام 2019، ثم 10 مليارات أخرى في مطلع 2023. و

وفق الاتفاق السابق، حصلت مايكروسوفت على حقوق حصرية لبيع أدوات OpenAI البرمجية عبر منصة Azure للحوسبة السحابية، إضافة إلى أولوية الوصول لتقنيات الشركة. 

غير أن OpenAI بدأت هذا العام تقليص اعتمادها على مايكروسوفت كمزود وحيد للحوسبة، عبر إطلاق مشروع Stargate لمراكز البيانات، وتوقيع عقود طويلة الأمد بقيمة 300 مليار دولار مع أوراكل، إضافة إلى صفقة سحابية مع جوجل.

ومع تحقيقها إيرادات بمليارات الدولارات، تسعى OpenAI لبناء هيكل مؤسسي أكثر تقليدية وشراكات أوسع مع مزودي خدمات السحابة لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة.

في المقابل، تسعى مايكروسوفت لضمان استمرار وصولها إلى تقنيات OpenAI حتى في حال إعلان الأخيرة أن نماذجها بلغت مستوى شبيها بالذكاء البشري — وهو ما قد يُنهي الشراكة وفق الشروط الحالية.

وبحسب مذكرة من بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة الكيان غير الربحي لـ OpenAI، فإن هذا الكيان سيحصل على أكثر من 100 مليار دولار، أي نحو 20% من التقييم البالغ 500 مليار دولار الذي تسعى إليه الشركة في الأسواق الخاصة، ليصبح واحدا من أكبر الكيانات غير الربحية تمويلا في العالم.

ورغم ذلك، لم تكشف الشركتان عن حجم ملكية مايكروسوفت في OpenAI بعد إعادة الهيكلة، ولا ما إذا كانت ستحتفظ بحق الوصول الحصري لأحدث النماذج والتقنيات.

وتواجه OpenAI عقبات تنظيمية، إذ يتعين على المدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير الموافقة على هيكلها الجديد، وتأمل الشركة في استكمال التحول بحلول نهاية العام، لتفادي خسارة مليارات الدولارات من التمويل المرتبط بهذا الإطار الزمني.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت وOpenAI تتنافسان أيضا في مجالات عدة، من تطبيقات المحادثة الموجهة للمستخدمين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، فيما تعمل مايكروسوفت على تطوير نماذجها الخاصة لتقليل اعتمادها على تقنيات OpenAI.

مايكروسوفت OpenAI الذكاء الاصطناعي

