اتفاق جديد بين مايكروسوفت وOpenAI يعيد رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركتا مايكروسوفت وOpenAI، عن توقيع اتفاق غير ملزم يحدد شروطا جديدة لشراكتهما، بما يتيح لـ OpenAI المضي قدما في خطتها للتحول إلى شركة هادفة للربح، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أبرز الشراكات في عالم الذكاء الاصطناعي التي غذت حمى استخدام ChatGPT.



ولم تكشف تفاصيل الترتيبات التجارية الجديدة، لكن الشركتين أكدتا أنهما تعملان على صياغة اتفاق نهائي، وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي OpenAI للحصول على هيكل حوكمة أكثر تقليدية لجذب الاستثمارات، مع نيتها المستقبلية للطرح العام من أجل تمويل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اتفاق جديد بين مايكروسوفت وOpenAI يمهد لتحول الأخيرة إلى شركة ربحية





كانت مايكروسوفت قد استثمرت مليار دولار في OpenAI عام 2019، ثم 10 مليارات أخرى في مطلع 2023. و

وفق الاتفاق السابق، حصلت مايكروسوفت على حقوق حصرية لبيع أدوات OpenAI البرمجية عبر منصة Azure للحوسبة السحابية، إضافة إلى أولوية الوصول لتقنيات الشركة.

غير أن OpenAI بدأت هذا العام تقليص اعتمادها على مايكروسوفت كمزود وحيد للحوسبة، عبر إطلاق مشروع Stargate لمراكز البيانات، وتوقيع عقود طويلة الأمد بقيمة 300 مليار دولار مع أوراكل، إضافة إلى صفقة سحابية مع جوجل.



ومع تحقيقها إيرادات بمليارات الدولارات، تسعى OpenAI لبناء هيكل مؤسسي أكثر تقليدية وشراكات أوسع مع مزودي خدمات السحابة لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة.



في المقابل، تسعى مايكروسوفت لضمان استمرار وصولها إلى تقنيات OpenAI حتى في حال إعلان الأخيرة أن نماذجها بلغت مستوى شبيها بالذكاء البشري — وهو ما قد يُنهي الشراكة وفق الشروط الحالية.



وبحسب مذكرة من بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة الكيان غير الربحي لـ OpenAI، فإن هذا الكيان سيحصل على أكثر من 100 مليار دولار، أي نحو 20% من التقييم البالغ 500 مليار دولار الذي تسعى إليه الشركة في الأسواق الخاصة، ليصبح واحدا من أكبر الكيانات غير الربحية تمويلا في العالم.



ورغم ذلك، لم تكشف الشركتان عن حجم ملكية مايكروسوفت في OpenAI بعد إعادة الهيكلة، ولا ما إذا كانت ستحتفظ بحق الوصول الحصري لأحدث النماذج والتقنيات.



وتواجه OpenAI عقبات تنظيمية، إذ يتعين على المدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير الموافقة على هيكلها الجديد، وتأمل الشركة في استكمال التحول بحلول نهاية العام، لتفادي خسارة مليارات الدولارات من التمويل المرتبط بهذا الإطار الزمني.



تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت وOpenAI تتنافسان أيضا في مجالات عدة، من تطبيقات المحادثة الموجهة للمستخدمين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، فيما تعمل مايكروسوفت على تطوير نماذجها الخاصة لتقليل اعتمادها على تقنيات OpenAI.