الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جوجل تطلق تطبيقا جديدا لسطح المكتب على ويندوز لتحسين تجربة البحث

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

تجري جوجل حاليا تجربة لتطبيق جديد لسطح المكتب على نظام ويندوز، والذي يعد بتغيير طريقة البحث عبر الأجهزة والويب. 

ويسمى التطبيق الجديد Google app for Windows، وقد تم إطلاقه تحت برنامج Search Labs التابع للشركة، وهو متاح حاليا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

تطبيق يغير طريقة البحث على ويندوز

بعكس أدوات جوجل التقليدية التي تعمل عبر المتصفح، يعمل هذا التطبيق مباشرة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 والأحدث. 

يتيح للمستخدمين العثور على معلومات من مصادر متعددة مثل الملفات المحلية، التطبيقات المثبتة، جوجل درايف، والويب، دون الحاجة إلى فتح المتصفح، كما يمكن تفعيل الميزة عبر الاختصار Alt + Space، الذي يفتح شريط بحث على شكل حبة دواء في أعلى الشاشة.

ووفقا لـ جوجل، فإن تصميم التطبيق يهدف إلى منح مستخدمي ويندوز تجربة مشابهة لتجربة Spotlight التي يستفيد منها مستخدمو ماك منذ فترة طويلة، نتائج البحث يتم تنظيمها في فئات مثل “التطبيقات والمواقع الإلكترونية”، جوجل درايف، الملفات المحلية، والنتائج على الإنترنت، ما يسهل التنقل بينها.

دمج Google Lens وميزات الذكاء الاصطناعي

من أبرز الإضافات دمج Google Lens. حيث يمكن للمستخدمين تحديد النصوص أو الصور مباشرة على الشاشة للقيام بإجراءات سريعة مثل الترجمة، النسخ، أو إجراء بحث إضافي عبر الويب، وتتوسع هذه الميزة لتشمل مهام أخرى مثل حل مسائل الرياضيات أو تقديم ترجمات فورية، مما يجعلها أكثر تنوعا من أدوات البحث التقليدية على ويندوز.

كما يحتوي التطبيق على وضع الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه تقديم إجابات أكثر محادثة لأسئلة معقدة أو متعددة الأجزاء. 

ويستفيد هذا الوضع من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بـ جوجل، مما يتيح تقديم شروحات أطول وإجابات سياقية. يمكن للمستخدمين التبديل بين أوضاع مختلفة مثل استجابات الذكاء الاصطناعي، الصور، مقاطع الفيديو، التسوق، أو النتائج التقليدية من الويب. كما يتضمن التطبيق خيار الوضع الداكن.

إطلاق محدود للتجربة

في هذه المرحلة، يعتبر التطبيق تجريبيا ويأتي مع بعض القيود، فهو متاح فقط باللغة الإنجليزية ويتطلب حساب جوجل شخصيا لاستخدامه، دون دعم لحسابات جوجل وورك سبيس حتى الآن، تحتفظ جوجل بالإطلاق الأولي بشكل محدود لجمع الملاحظات وضمان استقرار التطبيق قبل توسيع نطاقه.

لم تكشف جوجل بعد عن جدول زمني لتوافر التطبيق خارج الولايات المتحدة أو في لغات أخرى، ومع ذلك، يمكن للمختبرين الأوائل تحميله من خلال Search Labs، شريطة أن يحجزوا مكانا في البرنامج المحدود.

ما يعنيه هذا لجوجل

إطلاق هذا التطبيق يوضح كيف تسعى جوجل لتوسيع دورها على سطح المكتب، من خلال دمج البحث في الملفات المحلية مع النتائج عبر الإنترنت وميزات الذكاء الاصطناعي، تحاول الشركة تقديم أدواتها كطبقة إنتاجية في أجهزة ويندوز.

كما يشير هذا إلى دفعة أقوى نحو التكامل عبر الأنظمة الأساسية، في وقت تقوم فيه جوجل بإطلاق ميزات Gemini AI في كروم لنظامي ويندوز وماك.

في الوقت الحالي، يعتبر التطبيق تجربة تجريبية، ولكن التعليقات من المستخدمين ستحدد كيفية تطوره، وإذا كان ناجحا، قد تمدد جوجل هذا التطبيق ليصبح أداة البحث الشاملة لمستخدمي ويندوز، مما يدمج الذكاء المحلي والسحابي بطريقة لا تفعلها أي حل مدمج حاليا.

