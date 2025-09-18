مفاجأة من جوجل.. منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى “Discover"

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة ميزات جديدة إلى تغذية محتوى “Discover”، حيث ستتوسع لتشمل أنواع محتوى جديدة بجانب المقالات التقليدية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، قالت جوجل إنها ستبدأ في دمج منشورات من منصات التواصل الاجتماعي مثل “إنستجرام” و"إكس"، إلى جانب مقاطع "يوتيوب شورتس".

وذكرت جوجل في إعلان لها: “أظهر المستخدمون في أبحاثنا أنهم يستمتعون برؤية مزيج من المحتوى في Discover، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمنشورات الاجتماعية، بالإضافة إلى المقالات”، وستبدأ هذه التغييرات في الظهور خلال الأسابيع القادمة.

ولكن هذه ليست الميزة الجديدة الوحيدة التي يتم إضافتها إلى “Discover”، بدءا من اليوم، سيكون بإمكان المستخدمين تخصيص تغذياتهم بعدة طرق، ويمكن للمستخدمين متابعة منشئي المحتوى أو الناشرين للحصول على المزيد من المحتوى منهم.

كما يمكنهم النقر على اسم المنشئ لمعاينة المنشورات الاجتماعية والمقالات قبل اتخاذ قرار نهائي، وهذه الميزة تشبه إلى حد كبير تلك التي تم تقديمها مؤخرا في “البحث” والتي تسمح للمستخدمين بتحديد مصادر الأخبار المفضلة لديهم.

يعد هذا التحديث جزءا من سلسلة التحسينات التي تجريها جوجل على “Discover”، والتي كانت قد قدمت سابقا ملخصات تولدها الذكاء الصناعي وأداة تقوم بإنشاء بودكاست تلقائيا استنادا إلى المحتوى في التغذية.

جدير بالذكر أن شركة جوجل تجري حاليا تجربة لتطبيق جديد لسطح المكتب على نظام ويندوز، والذي يعد بتغيير طريقة البحث عبر الأجهزة والويب.

ويسمى التطبيق الجديد Google app for Windows، وقد تم إطلاقه تحت برنامج Search Labs التابع للشركة، وهو متاح حاليا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين العثور على معلومات من مصادر متعددة مثل الملفات المحلية، التطبيقات المثبتة، جوجل درايف، والويب، دون الحاجة إلى فتح المتصفح، كما يمكن تفعيل الميزة عبر الاختصار Alt + Space، الذي يفتح شريط بحث على شكل حبة دواء في أعلى الشاشة.