في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

أطلقت شركة جوجل عملية إعادة تصميم كبيرة لواجهة شاشة "التشغيل الآن" (Now Playing) في تطبيق الموسيقى الخاص بها "يوتيوب ميوزك" (YouTube Music)، وذلك لكلا نسختي التطبيق على نظامي iOS و أندرويد.

تهدف هذه التغييرات إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل التنقل والوصول إلى الميزات الرئيسية أسرع وأكثر سلاسة، في خطوة تتجاوز مجرد التعديلات التجميلية التي شهدتها تطبيقات جوجل الأخرى مؤخرًا.

أبرز التغييرات في الواجهة الجديدة

تركزت التغييرات بشكل كامل على شاشة "التشغيل الآن"، وشملت إعادة ترتيب جذرية لمواقع الأزرار والوظائف:

أعلى الشاشة: تمت إزالة مفتاح التبديل بين "الأغنية/الفيديو" من الجزء العلوي، مع الإبقاء على أيقونة البث (Cast).

أزرار التحكم الرئيسية: تم نقل أزرار التحكم الأساسية (مثل التشغيل العشوائي، التخطي، التشغيل/الإيقاف، والتكرار) لتصبح فوق شريط التقدم الزمني.

شريط التقدم: أصبح الآن أكثر سماكة ووضوحًا.

الأزرار التفاعلية: تم تغيير الأزرار الموجودة أسفل شريط التقدم، حيث أصبحت الآن واجهة دائرية (Carousel) تضم أزرار الإعجاب/عدم الإعجاب، كلمات الأغنية (Lyrics)، ومفتاح التبديل بين "الأغنية/الفيديو" الذي تم نقله من الأعلى.

قائمة "التالي": تم استبدال زر "التالي" (Up Next) بمقبض جديد في الأسفل. عند سحبه لأعلى، يكشف عن قائمة التشغيل الكاملة. أما عند النقر عليه، فيعرض لك نافذة مزدوجة تُظهر الأغاني الأربع التالية في قائمة الانتظار.

كيف تحصل على التصميم الجديد؟

يصل هذا التحديث للمستخدمين تدريجيًا عبر تحديث من جانب الخادم (Server-side).

ومع ذلك، يمكنك تجربة هذه الحيلة على هاتف أندرويد لمحاولة فرض ظهور التصميم الجديد: اذهب إلى الإعدادات > التطبيقات، ثم ابحث عن YouTube Music واضغط على "إيقاف إجباري" (Force stop)، ثم أعد فتح التطبيق. (ملاحظة: هذه الطريقة لا تنجح دائمًا).

تأتي هذه التحديثات في وقت تشتد فيه المنافسة في سوق بث الموسيقى، حيث يتنافس "يوتيوب ميوزك" مع عمالقة مثل "سبوتيفاي" المعروف بواجهته الممتازة وتوصياته الذكية، و"آبل ميوزك" الذي يتميز بجودة الصوت الفائقة.