مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
تكنولوجيا وسيارات

في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل عملية إعادة تصميم كبيرة لواجهة شاشة "التشغيل الآن" (Now Playing) في تطبيق الموسيقى الخاص بها "يوتيوب ميوزك" (YouTube Music)، وذلك لكلا نسختي التطبيق على نظامي iOS و أندرويد.

تهدف هذه التغييرات إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل التنقل والوصول إلى الميزات الرئيسية أسرع وأكثر سلاسة، في خطوة تتجاوز مجرد التعديلات التجميلية التي شهدتها تطبيقات جوجل الأخرى مؤخرًا.

أبرز التغييرات في الواجهة الجديدة

تركزت التغييرات بشكل كامل على شاشة "التشغيل الآن"، وشملت إعادة ترتيب جذرية لمواقع الأزرار والوظائف:

أعلى الشاشة: تمت إزالة مفتاح التبديل بين "الأغنية/الفيديو" من الجزء العلوي، مع الإبقاء على أيقونة البث (Cast).

أزرار التحكم الرئيسية: تم نقل أزرار التحكم الأساسية (مثل التشغيل العشوائي، التخطي، التشغيل/الإيقاف، والتكرار) لتصبح فوق شريط التقدم الزمني.

شريط التقدم: أصبح الآن أكثر سماكة ووضوحًا.

الأزرار التفاعلية: تم تغيير الأزرار الموجودة أسفل شريط التقدم، حيث أصبحت الآن واجهة دائرية (Carousel) تضم أزرار الإعجاب/عدم الإعجاب، كلمات الأغنية (Lyrics)، ومفتاح التبديل بين "الأغنية/الفيديو" الذي تم نقله من الأعلى.

قائمة "التالي": تم استبدال زر "التالي" (Up Next) بمقبض جديد في الأسفل. عند سحبه لأعلى، يكشف عن قائمة التشغيل الكاملة. أما عند النقر عليه، فيعرض لك نافذة مزدوجة تُظهر الأغاني الأربع التالية في قائمة الانتظار.

كيف تحصل على التصميم الجديد؟

يصل هذا التحديث للمستخدمين تدريجيًا عبر تحديث من جانب الخادم (Server-side). 

ومع ذلك، يمكنك تجربة هذه الحيلة على هاتف أندرويد لمحاولة فرض ظهور التصميم الجديد: اذهب إلى الإعدادات > التطبيقات، ثم ابحث عن YouTube Music واضغط على "إيقاف إجباري" (Force stop)، ثم أعد فتح التطبيق. (ملاحظة: هذه الطريقة لا تنجح دائمًا).

تأتي هذه التحديثات في وقت تشتد فيه المنافسة في سوق بث الموسيقى، حيث يتنافس "يوتيوب ميوزك" مع عمالقة مثل "سبوتيفاي" المعروف بواجهته الممتازة وتوصياته الذكية، و"آبل ميوزك" الذي يتميز بجودة الصوت الفائقة.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

يقلل خطر السرطان والضغط والكوليسترول .. إمكانيات خارقة لاتعرفها عن البصل

أبرزهم يسرا .. نجوم الفن فى عزاء المطرب عمرو ستين

اول ظهور لوفاء عامر بعد الحكم بحبس ابنة مبارك

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

