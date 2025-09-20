أخبار التكنولوجيا |هواوي تطلق سلسلة Huawei Nova 14 عالميا بمزايا كاميرا خارقة.. جوجل تزود متصفح كروم بقدرات ذكاء اصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



انطلقت سلسلة هواوي الجديدة Huawei Nova 14 إلى الأسواق العالمية، حيث قدمت الشركة نسختين فقط من هذه التشكيلة في الأسواق الخارجية، مقارنة بالمجموعة التي تم إطلاقها في الصين، وقد حظيت هذه الهواتف بترقيات مثيرة من حيث الكاميرا، بالإضافة إلى نظام EMUI 15.

انطلقت مبيعات سلسلة iPhone 17 الجديدة في الأسواق العالمية أمس الجمعة، وسط حماس غير مسبوق من عشاق آبل، الذين احتشدوا أمام المتاجر الرئيسية في عدة دول حول العالم لساعات طويلة، في انتظار الحصول على نسختهم من آيفون الجديد، وبشكل خاص باللون البرتقالي الذي أطلق لأول مرة.

كشفت شركة هواوي Huawei، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Ultimate 2، والتي تأتي خليفة مباشرة لإصدار العام الماضي Watch Ultimate، مع مجموعة من الترقيات الجوهرية التي تعزز مكانتها بين أقوى الساعات الذكية في السوق.

هواوي تطلق ساعات Watch GT 6 ببطارية تدوم حتى 21 يوما



أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق ساعتي Watch GT 6 وGT 6 Pro عالميا، وهما يأتيان بتصميم أنيق يجمع بين المتانة والفخامة، إلى جانب أداء محسن وعمر بطارية غير مسبوق، بالإضافة إلى أوضاع رياضية وميزات صحية مطورة تلائم المستخدمين أكثر من قبل



أكبر تحديث في تاريخ كروم.. جوجل تزود المتصفح بقدرات ذكاء اصطناعي خارقة



أعلنت شركة جوجل، عن تحديث ضخم لمتصفح كروم، يشمل قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى جعل المتصفح أكثر ذكاء وتفاعلا وأمانا من أي وقت مضى.

أعلنت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أنها أنفقت 294 ألف دولار فقط لتدريب نموذجها اللغوي المتقدم R1، في خطوة لافتة من شأنها إعادة إشعال الجدل حول موقع الصين في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق العالمية، من بينها أجهزة قابلة للارتداء وهواتف من الفئة المتوسطة، لكن أبرز ما لفت الأنظار هو السماعات اللاسلكية Huawei FreeBuds 7i، التي تصل للأسواق العالمية بعد طرحها في الصين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني “شي جين بينج” للموافقة على استمرار عمل تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين.