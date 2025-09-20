قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا |هواوي تطلق سلسلة Huawei Nova 14 عالميا بمزايا كاميرا خارقة.. جوجل تزود متصفح كروم بقدرات ذكاء اصطناعي

أخبار التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

هواوي تطلق سلسلة Huawei Nova 14 عالميا بمزايا كاميرا خارقة
 

انطلقت سلسلة هواوي الجديدة Huawei Nova 14 إلى الأسواق العالمية، حيث قدمت الشركة نسختين فقط من هذه التشكيلة في الأسواق الخارجية، مقارنة بالمجموعة التي تم إطلاقها في الصين، وقد حظيت هذه الهواتف بترقيات مثيرة من حيث الكاميرا، بالإضافة إلى نظام EMUI 15.


آبل تطلق سلسلة آيفون 17 للبيع عالميا .. واللون البرتقالي يخطف الأضواء
 

انطلقت مبيعات سلسلة iPhone 17 الجديدة في الأسواق العالمية أمس الجمعة، وسط حماس غير مسبوق من عشاق آبل، الذين احتشدوا أمام المتاجر الرئيسية في عدة دول حول العالم لساعات طويلة، في انتظار الحصول على نسختهم من آيفون الجديد، وبشكل خاص باللون البرتقالي الذي أطلق لأول مرة.

سمارت ووتش تغوص وتتحدث.. هواوي تطلق أول ساعة ذكية تدعم الاتصال تحت الماء
 

كشفت شركة هواوي Huawei، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Ultimate 2، والتي تأتي خليفة مباشرة لإصدار العام الماضي Watch Ultimate، مع مجموعة من الترقيات الجوهرية التي تعزز مكانتها بين أقوى الساعات الذكية في السوق.

هواوي تطلق ساعات Watch GT 6 ببطارية تدوم حتى 21 يوما
 

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق ساعتي Watch GT 6 وGT 6 Pro عالميا، وهما يأتيان بتصميم أنيق يجمع بين المتانة والفخامة، إلى جانب أداء محسن وعمر بطارية غير مسبوق، بالإضافة إلى أوضاع رياضية وميزات صحية مطورة تلائم المستخدمين أكثر من قبل


أكبر تحديث في تاريخ كروم.. جوجل تزود المتصفح بقدرات ذكاء اصطناعي خارقة
 

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث ضخم لمتصفح كروم، يشمل قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى جعل المتصفح أكثر ذكاء وتفاعلا وأمانا من أي وقت مضى. 



مفاجأة صينية.. نموذج DeepSeek للذكاء الاصطناعي كلف 294 ألف دولار فقط

 

أعلنت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أنها أنفقت 294 ألف دولار فقط لتدريب نموذجها اللغوي المتقدم R1، في خطوة لافتة من شأنها إعادة إشعال الجدل حول موقع الصين في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هواوي تطلق FreeBuds 7i عالميا بتصميم أنيق وإلغاء ضوضاء فائق

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق العالمية، من بينها أجهزة قابلة للارتداء وهواتف من الفئة المتوسطة، لكن أبرز ما لفت الأنظار هو السماعات اللاسلكية Huawei FreeBuds 7i، التي تصل للأسواق العالمية بعد طرحها في الصين.

من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني “شي جين بينج” للموافقة على استمرار عمل تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين.

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

