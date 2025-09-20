هواوي تطلق FreeBuds 7i عالميا بتصميم أنيق وإلغاء ضوضاء فائق

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق العالمية، من بينها أجهزة قابلة للارتداء وهواتف من الفئة المتوسطة، لكن أبرز ما لفت الأنظار هو السماعات اللاسلكية Huawei FreeBuds 7i، التي تصل للأسواق العالمية بعد طرحها في الصين.

مواصفات سماعة هواوي FreeBuds 7i

تأتي سماعة هواوي FreeBuds 7i بتصميم مميز مع علبة شحن دائرية الشكل، وهي نقلة عن التصميمات التقليدية السابقة، تتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الوردي، الأبيض، والأسود، حيث يلفت اللون الوردي الأنظار بلمسته الجريئة والعصرية.

زودت هواوي السماعات الجديدة بوحدات صوت ديناميكية بحجم 11 ملم رباعية المغناطيس، مع نطاق استجابة ترددي يتراوح بين 20 هرتز و40 كيلوهرتز، لتقديم تجربة صوتية غنية ومفصلة.

ومن حيث الوزن، تبلغ أبعاد السماعة الواحدة 31.9 × 21 × 24.6 ملم وتزن 5.4 جرام، بينما تبلغ أبعاد علبة الشحن 57.8 × 57.8 × 27.8 ملم، وتزن حوالي 36.5 جرام، وتدعم تصنيف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54 لمقاومة لرذاذ الماء والعرق.

سماعة هواوي FreeBuds 7i

تتميز سماعة هواوي FreeBuds 7i، ببطارية بسعة 55 مللي أمبير لكل سماعة + 510 مللي أمبير في علبة الشحن، الشحن سلكي عبر منفذ شحن USB-C

تدعم السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط الديناميكي (ANC) 4.0، وهي الأبرز في هذه الفئة، إذ تعتمد على ثلاث ميكروفونات قوية وفتحة تهوية بمساحة 8 ملم مربع، لتقليل الضوضاء الخارجية بشكل ديناميكي وفوري.

وتشمل مزايا إلغاء الضوضاء، تفعيل فوري في أقل من 0.5 ثانية، وتقليل التأخير بنسبة 50%، وعمق متوسط لإلغاء الضوضاء عبر النطاق الكامل، وتقليل الضوضاء حتى 90 ديسيبل أثناء المكالمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لعزل صوت المكالمات

توفر السماعات ما يصل إلى 35 ساعة من تشغيل الموسيقى عند استخدام علبة الشحن، ويمكن الحصول على 4 ساعات من الاستخدام عبر شحن لمدة 10 دقائق فقط، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والسفر.

تدعم سماعة هواوي FreeBuds 7i الاتصال بالهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 5.4، وهي مزودة بعدة مستشعرات من بينها مستشعر اللمس، والأشعة تحت الحمراء، والتسارع، والجيروسكوب، ومستشعر القاع.