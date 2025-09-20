قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق FreeBuds 7i عالميا بتصميم أنيق وإلغاء ضوضاء فائق

هواوي FreeBuds 7i
هواوي FreeBuds 7i
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق العالمية، من بينها أجهزة قابلة للارتداء وهواتف من الفئة المتوسطة، لكن أبرز ما لفت الأنظار هو السماعات اللاسلكية Huawei FreeBuds 7i، التي تصل للأسواق العالمية بعد طرحها في الصين.

مواصفات سماعة هواوي FreeBuds 7i

تأتي سماعة هواوي FreeBuds 7i بتصميم مميز مع علبة شحن دائرية الشكل، وهي نقلة عن التصميمات التقليدية السابقة، تتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الوردي، الأبيض، والأسود، حيث يلفت اللون الوردي الأنظار بلمسته الجريئة والعصرية.

زودت هواوي السماعات الجديدة بوحدات صوت ديناميكية بحجم 11 ملم رباعية المغناطيس، مع نطاق استجابة ترددي يتراوح بين 20 هرتز و40 كيلوهرتز، لتقديم تجربة صوتية غنية ومفصلة.

ومن حيث الوزن، تبلغ أبعاد السماعة الواحدة 31.9 × 21 × 24.6 ملم وتزن 5.4 جرام، بينما تبلغ أبعاد علبة الشحن 57.8 × 57.8 × 27.8 ملم، وتزن حوالي 36.5 جرام، وتدعم تصنيف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54 لمقاومة لرذاذ الماء والعرق.

سماعة هواوي FreeBuds 7i

تتميز سماعة هواوي FreeBuds 7i، ببطارية بسعة 55 مللي أمبير لكل سماعة + 510 مللي أمبير في علبة الشحن، الشحن سلكي عبر منفذ شحن  USB-C

تدعم السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط الديناميكي (ANC) 4.0، وهي الأبرز في هذه الفئة، إذ تعتمد على ثلاث ميكروفونات قوية وفتحة تهوية بمساحة 8 ملم مربع، لتقليل الضوضاء الخارجية بشكل ديناميكي وفوري.

وتشمل مزايا إلغاء الضوضاء، تفعيل فوري في أقل من 0.5 ثانية، وتقليل التأخير بنسبة 50%، وعمق متوسط لإلغاء الضوضاء عبر النطاق الكامل، وتقليل الضوضاء حتى 90 ديسيبل أثناء المكالمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لعزل صوت المكالمات

توفر السماعات ما يصل إلى 35 ساعة من تشغيل الموسيقى عند استخدام علبة الشحن، ويمكن الحصول على 4 ساعات من الاستخدام عبر شحن لمدة 10 دقائق فقط، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والسفر.

تدعم سماعة هواوي FreeBuds 7i الاتصال بالهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 5.4، وهي مزودة بعدة مستشعرات من بينها مستشعر اللمس، والأشعة تحت الحمراء، والتسارع، والجيروسكوب، ومستشعر القاع.

هواوي FreeBuds 7i هواوي FreeBuds 7i السماعات اللاسلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| تناول الشوكولاتة يمنع الإصابة بمرض شائع.. فوائد ارتداء الجوارب قبل النوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد