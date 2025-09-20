قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق ساعات Watch GT 6 ببطارية تدوم حتى 21 يوما

ساعتي Watch GT 6 وGT 6 Pro
ساعتي Watch GT 6 وGT 6 Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق ساعتي Watch GT 6 وGT 6 Pro عالميا، وهما يأتيان بتصميم أنيق يجمع بين المتانة والفخامة، إلى جانب أداء محسن وعمر بطارية غير مسبوق، بالإضافة إلى أوضاع رياضية وميزات صحية مطورة تلائم المستخدمين أكثر من قبل

وبحسب ما ذكره موقع “huaweicentral”، الساعتان تعكسان توجه هواوي نحو تقديم تجربة ذكية أكثر تكاملا، حيث تم تحسين المواد المستخدمة، مثل زجاج الياقوت في شاشة النسخة Pro، والتي تتميز أيضا بهيكل من سبائك التيتانيوم ما يجعلها مقاومة للخدوش والمياه بمعايير عالية تصل إلى 6ATM وIP69.

تضم ساعة Watch GT 6 نسختين واحدة بحجم 41 ملم وأخرى بحجم 46 ملم، بينما نسخة Pro متوفرة فقط بحجم 46 ملم، يركز الأخير أكثر على الأداء القوي والتصميم الاحترافي. 

Huawei Watch GT 6

تدعم الساعة شاشة بتقنية AMOLED وتوفر سطوعا عاليا يصل إلى 3000 شمعة مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت الشمس.

تتميز الإصدارات بحجم 46 ملم بشاشة بقياس 1.47 بوصة، تصل سطوعها إلى 3000 شمعة، أما نسخة 41 ملم فشاشتها تأتي بقياس 1.32 بوصة رغم أنها أصغر، لكنها تظل كبيرة ومقبولة.
 

من أبرز ما تقدمه هواوي في هذه السلسلة هو عمر البطارية الطويل، حيث يصل إلى 21 يوما في نسخة Pro بحجم 46 ملم عند تفعيل وضع توفير الطاقة، وما يصل إلى 12 يوما في الاستخدام المعتاد. 

بينما نسخة 41 ملم من ساعة Watch GT 6 توفر حوالي أسبوع في الاستخدام العادي، ويمكن أن تصل إلى 14 يوما إذا تم تفعيل وضع توفير الطاقة.
 

Huawei Watch GT 6

فيما يتعلق بالميزات الصحية، توفر الساعات الجديدة تتبعا متقدما لنبض القلب، مستويات الأوكسجين، النوم، ومخطط القلب ECG، بالإضافة إلى ميزة جديدة لعشاق الدراجات تتيح تحليل الأداء بشكل افتراضي ومفصل.

كما حسنت هواوي مستشعر TruSense والخوارزميات المرتبطة به، مع تركيز واضح على ركوب الدراجات والجري في المسارات، يمكن للساعة قياس نبض القلب بدقة تصل تقريبا إلى 98% خلال ركوب الدراجات، وحوالي 95% أثناء الجري في مسارات وعرة، كما تدعم الساعة حساسات طرف ثالث مثل حزام قياس النبض، حساسات السرعة والدوران، وغيرها.

من التحديثات الكبيرة جدا أيضا هو تصميم الهوائي والخوارزميات الخاصة بتحديد الموقع، التي تعد بتحسين دقة تحديد المواقع نحو 20%، مع دعم للنطاق المزدوج لجميع أنظمة تحديد المواقع.

إلى جانب ميزة جديدة تسجل لأول مرة هي عداد القوة الافتراضية، التي تعرض القوة اللحظية والمتوسطة لراكب الدراجة حتى لو ما كانش عنده عداد قوة فعلي، وكمان في وضعية تجميع مجموعات لراكبي الدراجات تمكنك من معرفة الموقع المباشر والحالة لكل الأعضاء المشاركين.

Huawei Watch GT 6 Pro


أما على مستوى الأسعار، فتبدأ ساعة Watch GT 6 من حوالي 230 جنيها إسترلينيا، في حين يبدأ سعر نسخة Pro من 330 جنيها إسترلينيا، مع عروض ترويجية تشمل خصومات وسوار مجاني للمشترين الأوائل حتى أوائل أكتوبر.

هواوي Watch GT 6 Huawei Watch GT 6 Pro

