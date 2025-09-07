قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل سيخنق الذكاء الاصطناعي إمدادات المعرفة؟.. خبراء يحذرون من مستقبل أكثر غباءً
محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق.. شاهد
حكم من فاتته صلاة الخسوف اليوم.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل لدعم الاستثمار والنمو
هل تجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية
"السباق من أجل الهواء".. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة
كامل الوزير: مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي.. الثلاثاء
فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو
الإسماعيلي يصرف جزءً من مستحقات اللاعبين
ببطارية عملاقة.. هواوي تطلق أول باور بانك بقدرة 100 وات

شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة هواوي Huawei، مؤخرا باور بانك رائد جديد في الصين يدعم أحدث معايير الشحن، يأتي الجهاز الجديد تحت اسم Huawei 100W 12000 Power Bank، ويحتوي على كابل شحن مدمج، ويبلغ سعره حوالي 55 دولار.

وبحسب رابطة الشحن السريع FCA، يعد هذا أول باور بانك في العالم يحصل على شهادة UFCS 1.2 (مواصفة الشحن السريع العالمية)، مما يجعله قادرا على توفير سرعات شحن تصل إلى 40 وات على الأجهزة التي تدعم هذه التقنية دون الحاجة لمصادقة مسبقة.

إضافة إلى ذلك، حصل الجهاز على شهادة CCC الإلزامية في الصين، وعلامة CE الأوروبية، وشهادة السلامة الدولية CB، مما يجعله آمنا للاستخدام في مختلف المناطق، بما في ذلك أثناء السفر الجوي.

بطارية قوية بسعة 12000 مللي أمبير

يضم باور بانك هواوي الجديد بطارية بسعة 12000 مللي أمبير باستخدام خلايا ليثيوم-أيون من فئة الأجهزة الرائدة، ويدعم الجهاز خرج طاقة حتى 100 وات من منفذ واحد، وتؤكد هواوي أنه قادر على شحن هاتف Mate 70 Pro بنسبة 42% في 10 دقائق فقط.

شحن مزدوج ودعم متعدد الأجهزة

يتميز الجهاز بدعمه للشحن السريع من خلال منفذين وتوزيع ديناميكي للطاقة، مما يسمح بشحن جهازين في الوقت نفسه دون تأخير كبير، كما تؤكد هواوي أن الباور بانك متوافق ليس فقط مع أجهزتها الخاصة، بل مع الحواسيب المحمولة، الأجهزة اللوحية، سماعات الرأس، وحدات الألعاب، وهواتف آيفون وأندرويد، وذلك بفضل دعمه لمعايير PD، PPS، QC، وSCP.

تركيز كبير على الأمان

أولت هواوي اهتماما كبيرا لجوانب الأمان، حيث زودت الباور بانك بـ 13 طبقة حماية، ونظام تحكم حراري فوري، كما اجتاز الجهاز أكثر من 200 اختبار موثوقية، بما في ذلك اختبارات السقوط والضغط.

يتميز الجهاز بسمك نحيف يبلغ 15.7 ملم، وكابل مدمج يجعله مريحا أثناء السفر، كما أن سعة البطارية تتوافق مع قواعد الطيران، مما يعني أنه يمكن اصطحابه على متن الطائرة دون أي مشاكل.

السعر والتوفر

يتوفر Huawei 100W 12000 Power Bank حاليا في الصين بسعر 399 يوان (حوالي 55 دولار)، ويأتي بلونين: الأسود والأبيض، ولم تتعلن الشركة بعد عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

