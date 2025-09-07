ببطارية عملاقة.. هواوي تطلق أول باور بانك بقدرة 100 وات

أطلقت شركة هواوي Huawei، مؤخرا باور بانك رائد جديد في الصين يدعم أحدث معايير الشحن، يأتي الجهاز الجديد تحت اسم Huawei 100W 12000 Power Bank، ويحتوي على كابل شحن مدمج، ويبلغ سعره حوالي 55 دولار.

وبحسب رابطة الشحن السريع FCA، يعد هذا أول باور بانك في العالم يحصل على شهادة UFCS 1.2 (مواصفة الشحن السريع العالمية)، مما يجعله قادرا على توفير سرعات شحن تصل إلى 40 وات على الأجهزة التي تدعم هذه التقنية دون الحاجة لمصادقة مسبقة.

إضافة إلى ذلك، حصل الجهاز على شهادة CCC الإلزامية في الصين، وعلامة CE الأوروبية، وشهادة السلامة الدولية CB، مما يجعله آمنا للاستخدام في مختلف المناطق، بما في ذلك أثناء السفر الجوي.

بطارية قوية بسعة 12000 مللي أمبير

يضم باور بانك هواوي الجديد بطارية بسعة 12000 مللي أمبير باستخدام خلايا ليثيوم-أيون من فئة الأجهزة الرائدة، ويدعم الجهاز خرج طاقة حتى 100 وات من منفذ واحد، وتؤكد هواوي أنه قادر على شحن هاتف Mate 70 Pro بنسبة 42% في 10 دقائق فقط.

Huawei 100W 12000 Power Bank

شحن مزدوج ودعم متعدد الأجهزة

يتميز الجهاز بدعمه للشحن السريع من خلال منفذين وتوزيع ديناميكي للطاقة، مما يسمح بشحن جهازين في الوقت نفسه دون تأخير كبير، كما تؤكد هواوي أن الباور بانك متوافق ليس فقط مع أجهزتها الخاصة، بل مع الحواسيب المحمولة، الأجهزة اللوحية، سماعات الرأس، وحدات الألعاب، وهواتف آيفون وأندرويد، وذلك بفضل دعمه لمعايير PD، PPS، QC، وSCP.

تركيز كبير على الأمان

أولت هواوي اهتماما كبيرا لجوانب الأمان، حيث زودت الباور بانك بـ 13 طبقة حماية، ونظام تحكم حراري فوري، كما اجتاز الجهاز أكثر من 200 اختبار موثوقية، بما في ذلك اختبارات السقوط والضغط.

يتميز الجهاز بسمك نحيف يبلغ 15.7 ملم، وكابل مدمج يجعله مريحا أثناء السفر، كما أن سعة البطارية تتوافق مع قواعد الطيران، مما يعني أنه يمكن اصطحابه على متن الطائرة دون أي مشاكل.

السعر والتوفر

يتوفر Huawei 100W 12000 Power Bank حاليا في الصين بسعر 399 يوان (حوالي 55 دولار)، ويأتي بلونين: الأسود والأبيض، ولم تتعلن الشركة بعد عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.