مي عز الدين لـ يسرا: شكرًا على وقفتك معايا في حياتي وآخرهم عمليتي الأخيرة

هنأت الفنانة مي عز الدين، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، وأعربت عن تقديرها لمواقفها معها.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها على انستجرام: “تستاهلي كل الحب ده من الناس كفاية جدعنتك مع الجميع ألف شكرًا على وقفتك معايا في حياتي وآخرهم عمليتي الأخيرة، كل سنة وانتي طيبة ومعانا وبخير وصحة يارب”.





وتحتفل الفنانة يسرا ، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.