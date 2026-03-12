في يوم المرأة العالمي.. تكريم إلهام شاهين من الرابطة الدولية للمرأة العربية

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا من تكريمها بملتقى سفراء الإنسانية والسلام العالمي، في يوم المرأة العالمي.

وكتبت إلهام شاهين عبر “فيسبوك”: "فى يوم المرأة العالمى سعدت بتكريمى من الرابطة الدولية للمرأة العربية ملتقى سفراء الإنسانية والسلام العالمى، احترامى وتقديرى لكل امرأة لها دور فعال فى مجتمعها وتسعى لغد أفضل وتعطى من وقتها مجهودها لخدمة أبناء وطنها .. مصر غالية علينا جميعا .. ربنا يحميها و يبارك فيها ويحفظ شعبها و الشعوب العربية من كل شر".

من جانب آخر، حلّت النجمة الكبيرة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج “بين السطور”، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ وأصدق لقاءاتها التلفزيونية.

في أولى فقرات الحلقة، وقفت إلهام شاهين أمام المرآة لتكشف عن ملامح «إلهام الإنسانة» التي تعلّمت الكثير من «إلهام الفنانة»، مؤكدة أن كل شخصية قدّمتها تركت بداخلها درسًا وتجربة.

وقالت إن من أهم مميزاتها الصدق، لكنه في الوقت نفسه أكبر عيوبها، لأن صراحتها أحيانًا تزعج البعض، مشددة على أنها مقتنعة بجميع أدوارها دون استثناء.

وأوضحت إلهام شاهين أنها قدّمت 101 فيلم، وأن مسيرتها كانت مراحل تدريجية، قائلة: «بعد ما قدمت كل شيء.. عيني اتملت، وأنا متصالحة مع كل مرحلة في عمري».