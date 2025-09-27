جوجل تطلق تحديثًا "ضخمًا" يحول سماعات Pixel Buds Pro 2 إلى مساعد شخصي أذكى

بدأت شركة جوجل أخيرًا في طرح التحديث البرمجي الضخم الذي طال انتظاره لسماعاتها اللاسلكية Pixel Buds Pro 2، والذي كانت قد شوقت له خلال حدث "Made by Google 2025".

يهدف التحديث، الذي يحمل إصدار رقم 4.467، إلى تحسين جودة الصوت بشكل كبير وتعزيز تجربة مساعد "Gemini" الذكي.

أوضحت جوجل أن التحديث سيصل إلى الأجهزة على مراحل، لذا لا داعي للقلق إذا لم يظهر لديك على الفور.

أربع ميزات رئيسية.. تجربة صوتية أذكى

يقدم التحديث الجديد أربع ميزات رئيسية طال انتظارها، وهي:

الصوت التكيفي (Adaptive Audio): تقوم هذه الميزة بضبط مستوى صوت سماعات الأذن تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة بك، مما يجعلها مثالية عند الانتقال من غرفة هادئة إلى شارع مزدحم.

الحماية من الضوضاء العالية (Loud Noise Protection): تعمل هذه الميزة على تخفيف الضوضاء العالية والمفاجئة تلقائيًا لحماية أذنيك.

إيماءات الرأس للمكالمات والرسائل: يمكنك الآن الرد على مكالمة أو رسالة بمجرد الإيماء برأسك، أو رفضها عن طريق هز رأسك، وهي ميزة عملية تمنحك تحكمًا كاملاً دون استخدام اليدين.

تفاعلات Gemini Live أوضح: تم تحسين تجربة المساعد الصوتي في البيئات الصاخبة، حيث تقوم معالجة الصوت المتقدمة بإعطاء الأولوية لصوتك وحجب الضوضاء الخلفية، للحفاظ على محادثات واضحة.

كيفية الحصول على التحديث

إذا كانت سماعاتك متصلة بهاتف بكسل أو أي جهاز يعمل بنظام أندرويد 6.0+، فسيتم تنزيل التحديث تلقائيًا في الخلفية (يستغرق حوالي 10 دقائق)، ثم يتم تثبيته في المرة التالية التي تضع فيها السماعات في علبة الشحن (يستغرق حوالي 10 دقائق أخرى).

إذا كنت قد أوقفت التحديثات التلقائية، يمكنك تشغيلها يدويًا من تطبيق Pixel Buds باتباع الخطوات الموجودة في قسم "تحديث البرامج الثابتة".

نقلة نوعية تضعها في مصاف الكبار

بهذا التحديث، تضع جوجل سماعات Pixel Buds Pro 2 في منافسة مباشرة مع كبار هذا القطاع مثل AirPods Pro 3 من آبل و Galaxy Buds 3 Pro من سامسونج. فميزة "الصوت التكيفي" أصبحت الآن على قدم المساواة مع سماعات الأذن الرائدة الأخرى، كما أن إيماءات الرأس تمنحها ميزة عملية.

لكن الميزة الأبرز هي تكامل Gemini AI، حيث تحول جوجل سماعاتها من مجرد جهاز للموسيقى والمكالمات إلى مساعد أكثر قدرة وذكاءً من أي وقت مضى، مما يعالج الانتقادات السابقة بأن الميزات "الذكية" كانت مخيبة للآمال، ويجعلها رفيقًا أذكى حقًا للاستخدام اليومي.