اليوم .. ٤ مباريات في افتتاح مباريات الاسبوع التاسع في الدوري

تفتتح الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بأربع مباريات اليوم، ففى الخامسة مساء يلعب «زد» مع حرس الحدود باستاد القاهرة، ويستضيف المقاولون العرب بملعبه فريق كهرباء الإسماعيلية، وفى الثامنة مساء يلتقى بيراميدز طلائع الجيش باستاد الدفاع الجوي، والمصرى بتروجت باستاد السويس.

فى السويس يخوض المصرى مباراته أمام بتروجت بهدف حصد نقاط الفوز بها لاعتلاء الصدارة مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة القمة بعد غد لعل نتيجتها تكون فى مصلحته بتعثر الزمالك ليكون بقاؤه على القمة دائما. الفريق البورسعيدى يواجه بتروجت وفى رصيده 15 نقطة فى المركز الثانى وهو يريد إيقاف نزيف النقاط بعد تعادله الجولة الماضية مع فاركو.

أما بتروجت فهو فى المركز العاشر ولديه 11 نقطة، وهو يريد تذوق طعم الفوز الغائب عنه طيلة الجولات الأربع الماضية والتى اكتفى فيها بثلاثة تعادلات وخسارة.

وفى استاد الدفاع الجوى يسعى بيراميدز لحصد ثلاث نقاط تفيده فى مساعيه الهادفة للاقتراب من المنافسة على الصدارة التى ابتعد عنها لانشغاله بمبارياته الخارجية، ما أدى لتوقف رصيده عند 11 نقطة فى المركز الثامن. ويخوض «السماوي» اللقاء بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد فوزه الأخير على الأهلى السعودى فى عقر داره. أما طلائع الجيش فهو فى المركز الثالث عشر بتسع نقاط. ويسعى الفريق إلى تحقيق فوزه الثالث فى الموسم لتحسين ترتيبه، لكن مهمته تبدو صعبة فى ظل التألق الكبير لبيراميدز.

وعلى استاد القاهرة تدور مواجهة قوية بين «زد» والحرس، ويسعى كل منهما للفوز بها، حيث يريد صاحب الأرض الذى يملك 12 نقطة فى المركز السابع دخول المربع الذهبي، بينما يريد الحرس النقاط الثلاث لكى يحسن ترتيبه الذى توقف عند المركز السادس عشر برصيد ثمانى نقاط.

وأخيرا يستضيف الجبل الأخضر مواجهة متكافئة بين المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية. فريق «الذئاب» يحتل المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط ولم يحقق أى فوز حتى الآن، لكن الفرصة تبدو اليوم مواتية لأنه يواجه فريقا بنفس مستواه وظروفه، حيث يحتل الكهرباء المركز التاسع عشر برصيد خمس نقاط.