ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة

اعتدى رجل مصري على شرطي محلي باستخدام سكين، مساء الإثنين 5 يناير، قبل أن يتم السيطرة عليه بإطلاق النار على ساقه من قبل زميل للشرطي.

ووقع الحادث في الساعة 21:00 تقريبًا في شارع كاسينا باروكو 22، بالضاحية الغربية للعاصمة لومبارديا. المشتبه به، وهو شاب مصري يبلغ من العمر 24 عامًا، بلا مأوى ولديه سجل جنائي، نُقل إلى مستشفى نيغواردا في حالة حرجة لكنها ليست مهددة للحياة، ثم أُلقي القبض عليه بتهمة محاولة القتل. جاء تدخل الشرطة بعد بلاغ من سكان المبنى عن رجل عدواني ومزعج، بحسب صحيفة "توداي".

وأفادت صحيفة «لاريبوبليكا»، عند دخول الشرطة للشقة، وُجد المشتبه به في حالة "هياج" واضحة وهو يحمل سكينًا.

بحسب إفادات الشرطيين، حاولوا في البداية تهدئته عبر الحوار، إلا أنه هاجم أحدهم فجأة، ما أدى إلى اشتباك عنيف أُصيب خلاله الشرطي بطعنات في الصدر وعظم الكتف الأيسر.

تدخل زميل الشرطي لصد الهجوم ساهم في منع الطعنات من اختراق الزي الرسمي، حيث اقتصر الضرر على تمزيق النسيج الخارجي للسترة الواقية. ومع استمرار سلوك المشتبه به العدواني، أطلق الشرطي النار على ساقه لتقييده، ثم تم تجريده من السلاح وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل الطاقم الطبي