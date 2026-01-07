قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
أخبار العالم

ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
هاجر رزق

 اعتدى رجل مصري على شرطي محلي باستخدام سكين، مساء الإثنين 5 يناير، قبل أن يتم السيطرة عليه بإطلاق النار على ساقه من قبل زميل للشرطي.

ووقع الحادث في الساعة 21:00 تقريبًا في شارع كاسينا باروكو 22، بالضاحية الغربية للعاصمة لومبارديا. المشتبه به، وهو شاب مصري يبلغ من العمر 24 عامًا، بلا مأوى ولديه سجل جنائي، نُقل إلى مستشفى نيغواردا في حالة حرجة لكنها ليست مهددة للحياة، ثم أُلقي القبض عليه بتهمة محاولة القتل. جاء تدخل الشرطة بعد بلاغ من سكان المبنى عن رجل عدواني ومزعج، بحسب صحيفة "توداي".

وأفادت صحيفة «لاريبوبليكا»، عند دخول الشرطة للشقة، وُجد المشتبه به في حالة "هياج" واضحة وهو يحمل سكينًا.

 بحسب إفادات الشرطيين، حاولوا في البداية تهدئته عبر الحوار، إلا أنه هاجم أحدهم فجأة، ما أدى إلى اشتباك عنيف أُصيب خلاله الشرطي بطعنات في الصدر وعظم الكتف الأيسر.

تدخل زميل الشرطي لصد الهجوم ساهم في منع الطعنات من اختراق الزي الرسمي، حيث اقتصر الضرر على تمزيق النسيج الخارجي للسترة الواقية. ومع استمرار سلوك المشتبه به العدواني، أطلق الشرطي النار على ساقه لتقييده، ثم تم تجريده من السلاح وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل الطاقم الطبي

