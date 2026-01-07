انفوجراف.. مصر تسجل أداء سياحيا أعلى من متوسط النمو العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “انفوجراف” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول أداء السياحة المصرية .

وأوضح المركز ان السياحة المصرية سجلت خلال عام 2025 أداءً استثنائيًّا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعدل نمو بلغ 21%، مقارنة بعام 2024، في إنجاز يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.

وأشار المركز أنالسياحة حققت نسبة نمو 32% والذي يعد نسبة قياسية في رحلات الطيران العارض للوجهات السياحية في مصر .