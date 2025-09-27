اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة

يستعد الكابتن أشرف كابونجا، الملقب بـ“أقوى رجل في العالم”، اليوم السبت في مدينة الغردقة لتنفيذ محاولة لسحب باخرة تزن 700 طن باستخدام أسنانه، في خطوة تهدف إلى تجاوز الرقم القياسي العالمي المسجل سابقًا عند 650 طنًا، وتوثيق إنجاز مصري جديد في فعاليات مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

تجري المحاولة على مرسى الغردقة ضمن ترتيبات فنية وتحكيمية يجري الإعلان عنها تباعًا، بعد سلسلة تدريبات مكثفة أتمها كابونجا خلال الأيام الماضية للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة قبل التنفيذ، مع التأكيد على معايير السلامة أثناء التجربة.

وأوضح كابونجا أن اختيار الغردقة يأتي لدعم الترويج السياحي وإبراز قدرة المدينة على استضافة فعاليات جماهيرية لافتة، مشيرًا إلى سجل سابق من عروض القوة شملت سحب باخرة وقطار و11 شاحنة نقل ثقيل، على أن تستهدف محاولة اليوم رفع الفارق إلى 50 طنًا عن الرقم المرجعي القائم.

ومن المقرر أن يشهد الحدث حضورًا إعلاميًا محليًا ودوليًا، مع توثيق تفاصيل التنفيذ ونتائجه لإتاحة اعتمادها وفق المعايير الدولية للأرقام القياسية، تمهيدًا لإعلان رسمي بنتيجة المحاولة وخطوات المتابعة اللاحقة.