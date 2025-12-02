عمر كمال: هذه حقيقة سرقة ألبوم فؤاد وتسريب الأغنية

قال عمر كمال، إنه لا يقلد المطرب محمد فؤاد ولكنه من مدرسته ومش بتنصل من ده وبتأثر بيه.

وأضاف عمر كمال، في لقائه على قناة "ام بي سي مصر"، أن رزقه هذا الألبوم بعد الفنان محمد فؤاد، وجالي بالصدفة ولقيت ألبوم حلو جدا وقولت ليه مغنيش.

وقال عمر كمال، إنه يحب الأغاني الشعبية جدا، وبتكسب جدا، قائلا للإعلامي عمرو أديب "بجيب عربية وبيت بعد الحلقة بتاعتك".

وتابع عمر كمال في لقائه على قناة "ام بي سي مصر": صحابي دعموني جدا بعد الألبوم الجديد، قائلا "أنا طابخ طبخة جديدة والناس مصدقاني جدا، وأنا صابر ومش هبطل شعبي، وجبت سقف المهرجانات وعايز أكبر في حتة تانية زي الرومانسي.

وأشار إلى أنه منذ الصغر كان يحب في محل براويز، وبالليل في محل جزم حريمي، وكنت شاطر من يومي.

كما أشعل مؤدي المهرجانات عمر كمال، استوديو برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر".

وغنى عمر كمال، أغنية "ضيعنا" والتي جعلت الإعلامي عمرو أديب، يرقص معه وينقط بالفلوس على الهواء مباشرة.

وظل الإعلامي عمرو أديب، يرقص على أغنية "ضيعنا" وغنا بنفسه مع عمر كمال في حالة هستيرية.