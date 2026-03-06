قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كارثة إنسانية قيد التحقيق.. شبهات حول تورط الجيش الأمريكي في قصف مدرسة بإيران

إيران
ناصر السيد

يعتقد محققون عسكريون أن القوات الأمريكية هي المسؤولة على الأرجح عن غارة على مدرسة للبنات في إيران، أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى استنتاج نهائي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ولم تتمكن رويترز من الحصول على مزيد من التفاصيل حول التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي ساهمت في التقييم المبدئي، ونوع الذخيرة المستخدمة، والجهة المسؤولة، أو سبب استهداف الولايات المتحدة للمدرسة.

وأقر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، يوم الأربعاء، بأن الجيش الأمريكي يحقق في الحادث.

ولم يستبعد مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل عسكرية حساسة، إمكانية ظهور أدلة جديدة تشير إلى جهة أخرى مسؤولة.

وتعرضت مدرسة البنات في ميناب، جنوب إيران، للقصف يوم السبت، في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد. 

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، إن الغارة أسفرت عن مقتل 150 طالبة. 

أحال البنتاجون الأسئلة إلى القيادة المركزية، حيث صرّح المتحدث باسمها، الكابتن تيموثي هوكينز، قائلاً: "من غير المناسب التعليق نظراً لأن الحادث قيد التحقيق".

لم يُعلّق البيت الأبيض بشكل مباشر على التحقيق، لكن المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، صرّحت في بيان: "بينما تُجري وزارة الحرب تحقيقاً في هذه المسألة، فإن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والأطفال، وليس الولايات المتحدة الأمريكية".

رداً على سؤال وُجّه إليه خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء حول الحادث، قال هيجسيث: "نحن نحقق في الأمر. بالطبع، لا نستهدف أهدافاً مدنية أبداً. لكننا نُجري تحقيقاً في الأمر".

أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين يوم الاثنين أن الولايات المتحدة لن تستهدف مدرسة عمداً.

وقال روبيو: "لو كانت تلك الضربة من جانبنا، لكانت وزارة الحرب قد حقّقت في الأمر، وسأحيل سؤالكم إليهم".

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومصدر مُطّلع على التخطيط المشترك بأن القوات الإسرائيلية والأمريكية، حتى الآن، قسّمت هجماتها في إيران جغرافياً وحسب نوع الهدف. 

كارثة إنسانية قصف مدرسة للبنات في إيران قصف مدرسة إيران مدرسة للبنات في إيران الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

