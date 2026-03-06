كارثة إنسانية قيد التحقيق.. شبهات حول تورط الجيش الأمريكي في قصف مدرسة بإيران

يعتقد محققون عسكريون أن القوات الأمريكية هي المسؤولة على الأرجح عن غارة على مدرسة للبنات في إيران، أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى استنتاج نهائي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ولم تتمكن رويترز من الحصول على مزيد من التفاصيل حول التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي ساهمت في التقييم المبدئي، ونوع الذخيرة المستخدمة، والجهة المسؤولة، أو سبب استهداف الولايات المتحدة للمدرسة.

وأقر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، يوم الأربعاء، بأن الجيش الأمريكي يحقق في الحادث.

ولم يستبعد مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل عسكرية حساسة، إمكانية ظهور أدلة جديدة تشير إلى جهة أخرى مسؤولة.

وتعرضت مدرسة البنات في ميناب، جنوب إيران، للقصف يوم السبت، في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، إن الغارة أسفرت عن مقتل 150 طالبة.

أحال البنتاجون الأسئلة إلى القيادة المركزية، حيث صرّح المتحدث باسمها، الكابتن تيموثي هوكينز، قائلاً: "من غير المناسب التعليق نظراً لأن الحادث قيد التحقيق".

لم يُعلّق البيت الأبيض بشكل مباشر على التحقيق، لكن المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، صرّحت في بيان: "بينما تُجري وزارة الحرب تحقيقاً في هذه المسألة، فإن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والأطفال، وليس الولايات المتحدة الأمريكية".

رداً على سؤال وُجّه إليه خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء حول الحادث، قال هيجسيث: "نحن نحقق في الأمر. بالطبع، لا نستهدف أهدافاً مدنية أبداً. لكننا نُجري تحقيقاً في الأمر".

أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين يوم الاثنين أن الولايات المتحدة لن تستهدف مدرسة عمداً.

وقال روبيو: "لو كانت تلك الضربة من جانبنا، لكانت وزارة الحرب قد حقّقت في الأمر، وسأحيل سؤالكم إليهم".

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومصدر مُطّلع على التخطيط المشترك بأن القوات الإسرائيلية والأمريكية، حتى الآن، قسّمت هجماتها في إيران جغرافياً وحسب نوع الهدف.