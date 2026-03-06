دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان.. ردد كلمات المغفرة والتوبة وقت الاستجابة

مع حلول يوم 16 رمضان 2026 يحرص الصائمون على اغتنام لحظة الإفطار بالدعاء، فهي من أعظم اللحظات المباركة في الشهر الكريم، حيث يرغب كثيرون في ترديد صيغ جيدة عن دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان وأفضل أدعية الصائم عند أذان المغرب، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، فالدعاء عند الإفطار من الأوقات المستجابة التي يرجو فيها المسلم قبول الدعوات ومغفرة الذنوب ونيل الرحمة.

وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان والتي يستحب للصائم أن يرددها قبل تناول طعام الإفطار.

دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان للمفغرة

دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يردد أدعية مباركة عند الإفطار.

لذلك يحرص المسلمون على ترديد دعاء الإفطار يوم 16 رمضان 2026 مع أذان المغرب اقتداءً بسنة النبي الكريم، طمعًا في قبول الدعاء ونيل الثواب ومن أفضل صيغ دعاء الصائم أن يقول:

اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ.

دعاء النبي عند الإفطار

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان ويقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء الإفطار للنبي أن نقول:

اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.

اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.

اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.

اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان

دعاء الإفطار يوم 16 رمضان من أعظم ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير الدعاء هو ما دعاء الصائم عند الإفطار ما يلي :

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب