رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له

بالرغم من الجدل الذي أثاره لحن أغنية "بنت الجيران" المأخوذ من أغنية النجم محمد حماقي، "حاجة مستخبية" منذ ثلاث سنوات، تعاون الملحن مدين، مع الفنان عمر كمال، في أول ألبوم له "رهان كسبان"، تأكيدًا على ثقته بموهبته وقدرته على تقديم موسيقى مميزة بعيدًا عن أجواء المهرجانات.

يعكس هذا التعاون قدرة مدين، على دعم الفنانين الجادين الحارصين على تقديم أعمال موسيقية راقية.

أزمة أغنية بنت الجيران

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ثلاث سنوات مضت، وقت إعلان مدين اعتراضه على استخدام لحن "حاجة مستخبية" في "بنت الجيران" دون إذن، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق الفنية واجب على الجميع، وبعد نشر عمر كمال وحسن شاكوش فيديو رسمي لتوضيح حقيقة الموقف، وتأكيدهما أن الأمر تم دون أي نية سيئة، تعامل مدين بمنتهى الرقي؛ فاختار عدم التصعيد، واكتفى بحذف فيديو "بنت الجيران" من يوتيوب.

ومع تقدير عمر كمال وحسن شاكوش الواضح له في الفيديو، قرر مدين لاحقًا إعادة نشر الفيديو احترامًا للموقف ولحرصهما على إنهاء الخلاف بروح طيبة.

من ناحية أخرى، تواصل أغنية "في كل الأماكن" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، تحقيق نجاح كبير بعدما تجاوزت نصف مليون مشاهدة، حيث ظهر عمر كمال بأداء احترافي مدعومًا ببصمة مدين اللحنية الواضحة، في شراكة فنية تثبت نجاحها يومًا بعد يوم.