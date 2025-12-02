متخصص بالشأن العسكري: الدولة المصرية تعمل على امتلاك القوة للحفاظ على السلام

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025 شهد مشاركة 112 دولة وقرابة 500 شركة، إضافة إلى 45 ألف زائر ووفود رفيعة المستوى، ما يعكس مكانة مصر الإقليمية.

وقال أيمن عبد المحسن، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر لا تكتفي بشراء السلاح، بل تسعى لاكتساب تكنولوجيا التصنيع بالشراكة مع الدول المنتجة، وهو ما ظهر في التعاون مع كوريا الجنوبية وغيرها.

وتابع المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن نمتلك القدرة على تصنيع القطع البحرية العسكرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على امتلاك القوة للحفاظ على السلام.

وأشار إلى أن استعراض مدفع هاوتزر 155 ملم خلال المعرض أثار حالة من القلق لدى الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد دقته العالية وقدرته النيرانية التي تصل إلى 40 كيلومتر