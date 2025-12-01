طارق العكاري: الصناعة العسكرية المصرية تقتحم العالمية

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن مصر تقدم من خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025" منظومة دفاعية متطورة مضادة للمسيرات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%.

وقال طارق العكاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك عرض لطائرة مسيرة (UAV)، والتي تم تصنيعها بشكل كامل بمكونات مصرية، مؤكدا أن المعرض بكشف عن التطور الكبير في التصنيع العسكري.

وتابع المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الصناعة العسكرية المصرية تقتحم العالمية، مؤكدا ان مصر تعمل على بناء شراكات استراتيجية قوية في مجال التسليح.