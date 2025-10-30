طارق العكاري: قوى إقليمية تشارك في مناطق الضغط على مصر.. فيديو

قال العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصادي العسكري، إن هندسة خرائط التوتر حول مصر أصبح معروفا، فبمجرد الهدوء بعد قمة شرم الشيخ، تسقط مدينة الفاشر في دارفور بالسودان.

وأضاف العكاري، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن مصر تسعى في هذا الأمر من منظور إنساني، وقصة أزمة السودان أصعب من قطاع غزة، فهناك جيش محتل يضرب في مدنين عزل، أما السودان فهم سودانيين مع سودانيين.

وتابع: هناك قوى إقليمية تشارك في توزيع مدروس لمناطق الضغط على مصر، وقوات الدعم السريع الآن تبني كيان كامل من البداية.

وأشار إلى أن التجويع هو المدخل الرئيسي لقيام دولة، فتبدأ مؤسسات الإغاثة للتدخل لحل أزمة التجويع والكوارث الإنسانية، فتنسق مع الكيان المسيطر على الأمر، فيكون له سند سياسي لإقامة دولة بناءا على مستندات له مع مؤسسات الإغاثة.