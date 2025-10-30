وزيرة سودانية: السودان يعيش اليوم حالة حداد عام.. والدعم السريع يواصل الانتهاكات

طالبت سليمى إسحاق وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية السودانية، المجتمع الدولي بأن يكون أكثر جدية في تعامله مع أزمة بلادها، مؤكدة أن ميليشيا الدعم السريع تواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في ظل غياب أي موقف حازم من الأمم المتحدة والدول الفاعلة.

وأشارت الوزيرة السودانية، إلى أن هذه الميليشيا تجاهلت تنفيذ قرارات مجلس الأمن، دون أن يقابل ذلك بتحرك جاد يردعها أو يلزمها بوقف أعمالها العدائية.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعامل الدولي مع الدعم السريع يتسم بضعف المواقف السياسية وبغياب الجدية المطلوبة، موضحة أن الاكتفاء بالمناشدات وكأن هذه الميليشيا يمكن أن تستمع لصوت العقل أمر غير واقعي.

وأكدت أن الدعم السريع مستمر في ارتكاب الانتهاكات وينكر ما يحدث على الأرض، مشددة على أن مرحلة “الدبلوماسية الناعمة” لم تعد مقبولة في ظل ما يتعرض له المدنيون من جرائم وانتهاكات جسيمة.

وتابعت، أنّ السودان يعيش اليوم حالة حداد عام، حيث توحّد السودانيون جميعًا حول مأساة الفاشر التي أصبحت رمزًا لصمود الشعب في مواجهة الميليشيات، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخلى عن المهادنة ويتخذ خطوات أكثر حسمًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدنيين في المناطق المنكوبة.