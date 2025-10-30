سفير السودان: تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية مطلب شعبي

قال سفير السودان بالاتحاد الأوروبي، عبدالباقي حمدان كبير، إن تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية مطلب شعبي.

وأضاف عبد الباقي حمدان، في مداخلة مع قناة "الحدث"، أن هذا المطلب ليس طلب الحكومة السودانية، بل الشعب السوداني والضمير الإنساني بسبب الجرائم التي يندى لها الجبين.

وتابع: مثل هذه الجرائم وقعت من قبل في الجنينة ضد المسانيد، حيث دفن الناس أحياء من قبيلة المسانيد، والآن ما يحدث في الفاشر يعتبر خروجا عن كل القواعد المألوفة.

وأكد أن هذه الجرائم تم توثيقها من قبل ميليشيا الدعم السريع وهذا يعني الخروج عن كل القوانين والنظم والأعراف التي تحكم أي خلاف.

