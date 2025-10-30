رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر

أكد رئيس الوزراء السوداني، ان ميليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم حرب بالفاشر وفي أنحاء مختلفة من السودان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس الوزراء السوداني:" أعلنت الاستنفار التام بأجهزة الدولة لمجابهة العدوان والتطهير العرقي في الفاشر".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد للعنف الذي ترتكبه ميليشيا الدعم السريع".

وفي سياق متصل، أدان أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في مدينة الفاشر بالسودان، مؤكدًا أنَّ ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الدم الإنساني، وتعديًا مرفوضًا على القيم الدينية والمبادئ الإنسانية كافة.

ودعا فضيلة مفتي الجمهورية جميع الأطراف إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف آلة القتل والعدوان، مؤكدًا أنَّ استمرار هذه الأعمال الوحشية لا يجلب إلا مزيدًا من الدمار والانقسام، ويهدد وحدة السودان واستقراره، ويُفاقم معاناة شعبه الأصيل، محذرًا من العواقب الوخيمة التي تترتب على استمرار نزيف الدم، وما قد يُحدثه ذلك من تفككٍ اجتماعي وانهيارٍ لمقومات الدولة، وتوسّع دوائر العنف والكراهية في المجتمع السوداني.