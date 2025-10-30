مفتي الجمهورية يُدين الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين في الفاشر بالسودان ويدعو إلى تغليب صوت الحكمة

يدين أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في مدينة الفاشر بالسودان، مؤكدًا أنَّ ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الدم الإنساني، وتعديًا مرفوضًا على القيم الدينية والمبادئ الإنسانية كافة.

ويدعو فضيلة مفتي الجمهورية جميع الأطراف إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف آلة القتل والعدوان، مؤكدًا أنَّ استمرار هذه الأعمال الوحشية لا يجلب إلا مزيدًا من الدمار والانقسام، ويهدد وحدة السودان واستقراره، ويُفاقم معاناة شعبه الأصيل، محذرًا من العواقب الوخيمة التي تترتب على استمرار نزيف الدم، وما قد يُحدثه ذلك من تفككٍ اجتماعي وانهيارٍ لمقومات الدولة، وتوسّع دوائر العنف والكراهية في المجتمع السوداني.

ويطالب مفتي الجمهورية جميع الأطراف السودانية بأن تجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات ضيقة، وأن تسلك طريق الحوار والمصالحة الوطنية، مشددًا على أنَّ نزيف الدم لا يُقيم دولةً، ولا يُبني به وطنٌ، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للمدنيين المتضررين، وتأمين الممرات الآمنة لوصولها، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ السودان وأهله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيد إليه الأمن والوحدة والاستقرار.