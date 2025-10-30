عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث يبحث الرئيس السيسي ورئيس إريتريا تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد الرئيس السيسي التزام بلاده الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيه، كما ثمن رئيس إريتريا الدور المصري في ترسيخ الاستقرار ودفع التنمية بمنطقة القرن الأفريقي.

وتوافق الرئيس السيسي ورئيس إريتريا حول سبل إنهاء الحرب في السودان، وأكدوا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان.

كما أكدوا على يؤكدان ضرورة دعم القوات المسلحة السودانية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية في السودان.

وشدد الرئيس السيسي على جهود بلاده في إطار الآلية الرباعية لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدا على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني.

وتابع الرئيس السيسي: ملتزمون بالعمل مع الشركاء لضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه.