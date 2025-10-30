مسئول أممي: تخصيص 20 مليون دولار لتوفير مُساعدات مُنقذة للحياة بالسودان

أعلن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، اليوم الخميس، تخصيص 20 مليون دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة من الغذاء والرعاية الصحية في السودان.



وطالب فليتشر -حسب منشور على حسابه على منصة (إكس) - بضرورة إيقاف العنف في السودان وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإغاثة المدنيين.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الفاشر، بولاية شمال دارفور، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للحصار والأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.